Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава

© NOVA Продължава напрежението в русенското село Николово, където остава в сила бедственото положение заради компрометираната дига на езерото "Липник“. Проливният дъжд тази сутрин отново повиши риска от свличане на съоръжението, въпреки че през последните дни бяха предприети спешни укрепителни дейности.



Кметът на Николово Златан Ванев заяви, че най-голямата опасност сега е дъждовната вода да проникне в основите на дигата, което може да я отслаби допълнително: "Вчерашният ден даде малко надежда, но днес дъждът е сериозен проблем. Надяваме се времето да се оправи възможно най-скоро“.



По думите му нивото на водата в езерото е спаднало с около метър, което е обнадеждаващо. Каналът, който отвежда водата през селото, се наблюдава денонощно и към момента е проходим, без опасност от преливане.



Въпреки това около 60 жители на Николово са подписали декларации, че отказват евакуация, въпреки предупрежденията на властите. Част от тях са се преместили в по-високите части на селото.



Днес кметът на Русе трябва да реши дали жителите ще могат да се върнат по домовете си, или бедственото положение ще бъде удължено.



"Трябва да се извършат замервания няколкодневни, зяпочнахме с геодезически , които да установят реално, а не дали ни се струва, има ли отместване продължаващо на стената или всичко като процес е приключило. Следващите измеравния са от специалисти, които ще проверят влажността в стената. От тук насетне на всички искам да кажа, че трябва да се съберат достатъчно технически данни и те да ми кажат на мен, че е достатъчно безопасно за хората. Всички моля за разбиране. Решенията на кмета и на ръководството на общината са базирани изцяло на становищата на специалистите, които са привлечени“, заяви Пенчо Милков пред NOVA.