Дадената дума носи особена тежест, защото тя е поет ангажимент, обещание. Отговорността да спазиш казаната дума е качество, което символизира мъжество и дава сила и устойчивост на онзи, който владее това качество. Това каза родовият терапевт Дияна Заберска вВ българската традиция мъжът полага основите и е отговорен за семейството и за оцеляването му. Тези ценности, положени от нашите предци, днес са доста променени, защото живеем в различна епоха, която предполага все по-бърза промяна на морала, на ценностите и на нормите, обясни Заберска."Думата е слово. Тя може да съгражда, да благославя, но и да разрушава животи и съдби. Родителите винаги искат, казват, обещават невероятни неща. Изключително е важно да внимаваме какво казваме на децата си, когато сме под силен гняв и емоционално раздразнение, защото думите се казват много леко, но дават много сериозни отражения“, предупреди родовият терапевт.Даването на обет е една от най-силните терапевтични практики в родовата терапия. "Това е велик акт на самозадължение. Човек заявява готовност да се раздели с нещо ценно за него в името на по-голяма цел и желание. Обетът влияе не само върху човека, но и върху целия му род. Затова когато даваме обет, трябва да сме много, много осъзнат“, обясни Дияна Заберска.Обетът е изпитание за човешкия дух и той бива възнаграден за положените усилия. "Човек трябва сам да реши какво да направи, когато дава обет, т.е. какъв обет да даде така, че да може да го спази, да не е трудно, но да бъде и ангажиращо за човека. Би било добре, когато даваме обет, това да бъде за 1, 3, 5, 7 години. Нечетните числа в българския род са сакрални числа, както и числата 12 и 40“, поясни родовият терапевт.Клетвата е друг терапевтичен и много мощен метод. "Когато полагаме клетва, ние казваме какво искаме и съответно какво наказание ще се стовари върху нас, ако не спазим думата си. Т.е. ние съзнателно определяме последиците при неизпълнението на клетвата. Силата на клетвата се състои точно във вътрешната убеденост и готовност човек наистина да застане зад дадената дума“, обясни Заберска.