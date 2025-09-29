Ролята на дуалното образование бе във фокуса на посещение на Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" в Русе

© 26 осмокласници се обучават в новооткритата от тази есен специалност "Медицинска техника“ в Професионалната гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ "Апостол Арнаудов“ в Русе. Специалността се предлага в дуална форма на обучение и е едва втората подобна в цяла България. Тя бе разкрита по предложение на лечебни заведения "Медика“. По-рано през деня учебното заведение бе посетено от заместник-министъра на образованието и науката доц. д-р Петър Николов и областния управител Драгомир Драганов. "Този тип обучение съчетава теорията с практиката, класната стая с реалната работна среда. Това е модел, който дава на учениците не само знания, но и умения, които са приложими, ценни и нужни на пазара на труда“, подчерта Драганов при срещата с директора на гимназията Стефка Мънгова и преподаватели от училището. Според заместник-министър Николов дуалното обучение е мост между училището и бизнеса. "То гарантира, че младите хора ще завършат образованието си подготвени за професия, която е търсена, и че ще започнат кариерата си уверено. Същевременно дава възможност на работодателите да изграждат кадри, съобразени със спецификата на техния сектор и техните нужди“, подчерта доц. д-р Петър Николов. Завършилите специалността ще придобият професия "Техник на прецизна техника“. По думите на директора на училището бързо развиващите се медицински технологии и увеличаващата се необходимост от надеждно и ефективно медицинско оборудване доказват належащата нужда от обучението на квалифицирани специалисти по медицинска техника. В момента в гимназията се обучават 517 ученици от 8 до 12 клас в общо 20 паралелки.



Двамата се запознаха на място и с приключилия за по-малко от година цялостен ремонт на сградата на стойност малко над 2 милиона лева с ДДС, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г. В рамките на ремонтните дейности освен вътрешен ремонт на сградата и направа на топлоизолация, се извърши още подобряване на прилежащото дворно пространство и спортната площадка. Осигурена бе и достъпна архитектурна среда, като за целта се изградиха платформа, рампа и асансьорна уредбаза лица в неравностойно положение. Санитарните възли на всички етажи също бяха адаптирани. Заместник-министърът и областният



управител се запознаха на място и с STEM-центъра, който предстои да бъде открит в рамките на следващия месец. Той е изграден със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност над 360 000 лева. От думите на заместник-министър Николов стана ясно, че оборудването за новия център, който ще е в сферата на природните науки и математика, вече е пристигнало, като само предстои обзавеждане на кабинета. Доцент Николов и Драгомир Драганов получиха и специални плакети по повод 120 години от рождението на патрона на училището. Отличията са и в знак на признателност за активната държавна политика в сферата на професионалното образование. Не на последно място от срещата стана ясно, че през следващата седмица предстои да бъдат монтирани 9 нови интерактивни дисплея в класните стаи на гимназията. Средствата за тях отново са осигурени с европейско финансиране. Заместник-министър Николов подчерта, че всичко видяно в училището е доказателство за професионализма на ръководството и преподавателите