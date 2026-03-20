Ръководството на Областна администрация в Русе поиска от полицията безкомпромисни действия срещу купуването и продаването на гласове
Участниците призоваха гражданите да бъдат активни и отговорни, като подават сигнали при съмнения за нарушения и не допускат компрометиране на своя глас. Беше подчертано, че свободният и честен вот е основно право, което следва да бъде защитено с всички законови средства. На регионално ниво, в русенската полиция е разкрита денонощна линия конкретно за сигнали, съотносими към отговорностите на областната структура в изборния процес. До 19 април гражданите в областта могат да се обръщат на телефон 082/882552 или чрез електронен адрес: odc.ruse@mvr.bg. Същевременно в Министерството на вътрешните работи функционира денонощна телефонна линия 02/9011298. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления относно вота на 19 април.
Областният управител подчерта, че защитата на честния вот е въпрос на държавност и отговорност към гражданите. От своя страна, директорът на ОДМВР заяви готовност за безкомпромисни действия в рамките на закона срещу всички, които се опитват да влияят неправомерно върху изборния процес. Старши комисар Минков информира областния управител Орлин Пенков, че в Областната дирекция на МВР под негово ръководство е създаден временен оперативен щаб за изборите и декларира пълно съдействие и сътрудничество между институциите.
Пенков поиска активна работа по сигнали за нарушения, както и координация с прокуратурата и останалите компетентни институции. Специален акцент беше поставен върху ранното идентифициране на опити за манипулиране на вота и бързата реакция при установяване на незаконни действия. Пенков обърна внимание, че е много важно повишаването на видимото полицейско присъствие в дните преди и по време на изборите. От страна на ОДМВР беше потвърдена готовността за пълна мобилизация на ресурсите с цел предотвратяване и пресичане на изборни нарушения. Не на последно място Пенков благодари на директора на полицията за добрата съвместна дейност.
