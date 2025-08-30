ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румъния, Украйна и България се състезават с радиоуправляеми корабни модели в Русе
Представители на Румъния, Украйна и България се състезават с радиоуправляеми корабни модели клас "М". В надпреварата участват юноши и девойки, мъже и жени, които се съревновават в 11 класа: Mini Eco, Eco Expert, Mini Mono, Mini Hydro, Mono 1, Hydro 1, Mono 2, Hydro 2, Team, FSR-E и Mini FSR-E.
С най-голямо вълнение в гонките се включиха 8-годишната Вероника Мирова и 7-годишният Григор Миров от Варна - най-малките състезатели в надпреварата, които са наследили интереса си към това занимание от дядо си и от баща си.
Състезанието беше открито днес от заместник-кмета Борислав Рачев, който връчи на организаторите поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков. Рачев благодари на участниците за усилията и въображението, които влагат в създаването на моделите си, както и за желанието им да продължават да развиват този спорт в Русе и в страната.
Русенските състезатели от своя страна припомниха дългогодишните традиции на града в корабомоделизма, както и многобройните награди, спечелени за града. Председателят на клуба Красимир Георгиев заяви, че езерото в "Липник" е едно от най-подходящите за този спорт в Европа.
Финалните гонки ще се проведат утре, когато ще бъдат определени и победителите.
