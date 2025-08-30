Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Румъния, Украйна и България се състезават с радиоуправляеми корабни модели в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 17:58Коментари (0)5
© Община Русе
Европейско първенство по корабомоделен спорт за купата на "змс Иван Маринов" се провежда днес и утре на езерото в лесопарка "Липник". Събитието се организира от Спортния клуб по корабомоделен спорт "змс Иван Маринов" - Русе, със съдействието на Община Русе и Българската федерация по корабомоделен спорт.

Представители на Румъния, Украйна и България се състезават с радиоуправляеми корабни модели клас "М". В надпреварата участват юноши и девойки, мъже и жени, които се съревновават в 11 класа: Mini Eco, Eco Expert, Mini Mono, Mini Hydro, Mono 1, Hydro 1, Mono 2, Hydro 2, Team, FSR-E и Mini FSR-E.

С най-голямо вълнение в гонките се включиха 8-годишната Вероника Мирова и 7-годишният Григор Миров от Варна - най-малките състезатели в надпреварата, които са наследили интереса си към това занимание от дядо си и от баща си.

Състезанието беше открито днес от заместник-кмета Борислав Рачев, който връчи на организаторите поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков. Рачев благодари на участниците за усилията и въображението, които влагат в създаването на моделите си, както и за желанието им да продължават да развиват този спорт в Русе и в страната.

Русенските състезатели от своя страна припомниха дългогодишните традиции на града в корабомоделизма, както и многобройните награди, спечелени за града. Председателят на клуба Красимир Георгиев заяви, че езерото в "Липник" е едно от най-подходящите за този спорт в Европа.

Финалните гонки ще се проведат утре, когато ще бъдат определени и победителите.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Лято 2025
51-ото Народно събрание
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: