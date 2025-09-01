ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русе чества 140 години Съединение с историческа възстановка
Празничният 6 септември ще започне с церемония, организирана от Община Русе и с начaло 10:30 часа, пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война /пл. "Княз Ал. Батенберг“/. На място ще бъде строен почетен караул от служещите във Военно формирование 32420 Русе, а свещеници от Русенската света митрополия ще отслужат благодарствен молебен. Заявки за включването в официалния ред за поднасяне на венци се приемат до 5 септември единствено на имейл адрес pr@mayor-ruse.bg.
Веднага след церемонията, пред сградата на Регионалния исторически музей ще се проведе и историческата възстановка "Русенските герои в защита на Съединението“, организирана от Народно читалище "Стефан Караджа – 2018“ и Национално дружество "Традиция“ - клон "Ангел Кънчев“. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Програма "Култура“ на Община Русе. Пред сградата на музея близо 30 доброволци ще станат част от живата картина, пресъздаваща града ни в навечерието на паметния 6 септември и радостта от посрещането на вестта за Съединението. Жителите и гостите ще могат да съпреживеят и последвалите събития по мобилизацията на населението за участие в Сръбско-българската война и особено вдъхновяващата история на двете чети, предвождани от Панайот Дворянов, защитили Белоградчик от многократно по-голям противник.
От 12 часа в зала "Русе“ на Историческия музей ще бъде открита и тематичната изложба под наслов "Първа победа на модерна България“ .
По случай празника опитен екип организира и скокове с бънджи от Гредовия мост между 11 и 17 часа. Информация и записвания на телефон 0898/640 592 и имейл адрес tedich@gmail.com.
140-годишнината от Съединението ще бъде отбелязана подобаващо и в село Сандрово. Празникът ще се проведе в двора на училището от 10 часа и е организиран от Сдружение "Училищно настоятелство – с. Сандрово“, НЧ "Васил Левски – 1928“ и кметството, с подкрепата на Програма "Култура“. Специалната програма предвижда етнографски декори и традиционен битов кът, открит музей с над 150 исторически реликви, униформи, снаряжения и оръжия от времето на Сръбско-българската война от 1885 г., жива картина на оръдейната позиция и на различни моменти от Съединението на България, направа на полеви медицински лазарет с военно-полева кухня, както и приготвяне на войнишка храна по автентична рецепта. Особено интересен за децата и младежите ще бъде турнирът по стрелба с исторически лък и въздушна пушка.
