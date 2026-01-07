Русе отбелязва 170-ата годишнина от рождението на Стоян Михайловски - личността, дала на България нейния духовен химн и оставила едни от най-суровите политически предупреждения в националната ни история. Регионалната библиотека "Любен Каравелов" представи ценни издания от своя фонд, свързани с делото на писателя и общественика."Стоян Михайловски остава една от най-важните връзки на Русе с българската култура", припомнят от екипа на библиотеката. Авторът на "Върви, народе възродени" създава текста на химна именно в Русе – на 15 април 1892 година, по времето когато работи като учител по френски език в Мъжката гимназия.Особено място в експозицията заемат книгите от личния фонд на академик Михаил Арнаудов. Сред тях е трудът "Метаполитика: Въведение в философията на новобългарската история: Как западат и се провалят държавите", издаден през 1940 година. Книгата носи личен автограф от редактора Иван Богданов до проф. Михаил Арнаудов, датиран от април същата година.Тези текстове разкриват по-малко познатото лице на Михайловски – не на празничния поет, а на задълбочения политически мислител, който анализира механизмите на институционалния разпад и моралната криза на държавата.Паралелно с честванията, паметта за писателя в Русе продължава да бъде предмет на обществени и административни спорове. През последните години проектът за нов паметен знак на улица "Константин Димчев" срещна сериозна съпротива от живеещите в района, които настояват монументът да бъде преместен на площад "Батенберг". Засега единственият знак, който напомня за присъствието на Стоян Михайловски в града, остава мраморната плоча на дома, в който е живял със съпругата си Райна Петрович.Фондът на библиотеката съхранява и "Поема на злото" – друго ценно издание с автограф, което допълва образа на Михайловски като безкомпромисен социален критик и философ, чиито идеи звучат тревожно актуално и днес.