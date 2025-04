Русе даде старт на международен проект за опазване на Дунав

© Днес, 08.04.2025 г. (вторник) от 10.00 ч., в зала 2 на Канев център на Русенски университет "Ангел Кънчев“ се проведе откриващото събитие на Проект за екологична оценка и мониторинг на река Дунав (DREAM - Danube River Environmental Assessment and Monitoring), финансиран по Програма Interreg VI-A Romania-Bulgaria, код ROBG00169.



На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта - COMOTI - Национален научно-изследователски институт за газови турбини и ICPE-CA - Национален институт за научноизследователска и развойна дейност в електротехниката, както и членове на академичното ръководство на Русенския университет – почетният ректор и председател на общото събрание акад. Христо Белоев, зам.-ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванов, деканът на факултет "Аграрно-индустриален“ доц. д-р Калоян Стоянов, деканът на факултет "Обществено здраве и здравни грижи“ проф. дн Никола Събев, представители на местните власти, бизнеса и институциите.



Пресконференцията бе открита от доц. д-р Пламен Мънев, който представи партньорите по проекта и даде думата за поздравление на академик Белоев. Той подчерта важното значение на проекта, заради неговата насоченост към екологията и отбеляза, че университетът работи по Програма Interreg VI-A Romania-Bulgaria още от самото й начало и настоящият проект е надграждащ няколко предишни проекта по нея. На финала на своето поздравление академик Белоев пожела успех на проекта от името на академичното ръководство на Русенския университет.



Светослав Кьосев - зам.-председател на Двустранната българо-румънска търговска камара – също поздрави участниците в проекта и заяви своята и на колегите си готовност за експертна помощ винаги, когато от нея има необходимост.



Проектът бе представен от мениджъра по изпълнението му - Младен Кулев.



Проектът е с продължителност 18 месеца – стартирал е на 21.12.2024 и ще завърши на 20.06.2026 г. Общият му бюджет е на стойност 733,294.60 €, формиран съответно от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) - Interreg VI-A Румъния-България, осигуряващ 80% съфинансиране, Националните правителства на България и Румъния (18 % съфинансиране) и собствен принос на участниците (2 %).



Русенски университет "Ангел Кънчев“ е водещ партньор, а партньори от румънска страна са COMOTI - Национален научно-изследователски институт за газови турбини и ICPE-CA - Национален институт за научноизследователска и развойна дейност в електротехниката.



Проектът за екологична оценка и мониторинг на река Дунав (DREAM) е трансгранична инициатива между България и Румъния, насочена към опазване на екосистемата на река Дунав. Основната му цел е да наблюдава и оцени проблемите на компонентите на околната среда по поречието на река Дунав в диапазона от Русе-Гюргево до Силистра-Кълъраш. Районът на действие обхваща реката и двата й бряга в радиус от 3 до 5 километра, включително редица резервати, влажни зони и защитени местности, местообитания и територии по програми като ЮНЕСКО, Натура 2000 и други. Планира се използването на най-съвременни технологии за мониторинг, като безпилотни летателни апарати (БЛА) и плавателни съдове с нулеви емисии. Проектът се стреми да предостави точна информация в реално време за качеството на въздуха и водата, шумовото замърсяване и други критични аспекти, за да улесни навременните екологосъобразни действия, да насърчи трансграничното сътрудничество и да даде пример за добри практики за устойчиво управление на реките и прилежащите брегови зони.