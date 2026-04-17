С показания на термометрите от 22 градуса, днес Русе ще бъде един от най-топлите градове в страната. Въпреки това – слънцето ще се крие зад облаци.

Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, над Южна България облачността ще е по-често значителна и на отделни места в югозападните райони ще има превалявания от дъжд. След обяд от северозапад ще започне ново увеличение на облачността и на места в Северозападна България ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието, а в София – около 20°.

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.