Русе е част от Международно туристическо изложение

До утре 10 октомври Община Русе участва в 20-ото Международно туристическо изложение "Културен туризъм", което се провежда във Велико Търново. Във форума се включват 35 български общини, представители на туристическия бизнес, туристически сдружения, както и Посолствата на Азербайджан и Индия.



Под мотото "Трапезица – истории за българския вкус“ в дните на изложението ще бъде представено майсторството на кулинарните специалисти от региона и уникални храни и вина от различни изби в страната. Това съобщи Община Русе.



Събитието предвижда провеждането на конференции на теми като "Нематериалното културно наследство - неподправеният чар на дестинациите“, "Фестивалите - роля за развитие на дестинациите и стимул за местните общности“ и други. В рамките на форума е планирана и национална среща на туристическите информационни центрове.



На щанда на Община Русе желаещите могат да получат информация за забележителностите на града и региона, актуална информация за музеи, екскурзоводи, възможни посещения и реализация на пътувания, възможности за транспорт и достъп до туристически агенции и забавления и възможности за почивка. Експертите на Туристическия информационен център предоставят на посетителите и актуална информация за събитията в града, информация за хотели, ресторанти, сладкарници, както и за бизнеса. Рекламиран бе и туристическият сайт на Русе и региона - https://visitruse.bg/.