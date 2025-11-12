Русе е домакин на национална конференция за превенция на психоактивните вещества
Събитието събира представители от всички общински съвети по наркотични вещества и превантивно-информационни центрове в страната, както и от Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), създавайки платформа за обмен на опит, добри практики и ефективни политики в областта на превенцията.
Гост на официалното откриване, което се проведе в зала "Заседателна“ на Регионалната библиотека "Любен Каравелов“, бе кметът Пенчо Милков. Той даде начало на форума и приветства участниците, като подчерта значението на съвместните усилия между институциите в борбата срещу зависимостите.
"За нас е от изключителна важност Русе да бъде град, който не само се гордее със своето културно наследство, но и активно участва в националните инициативи за опазване на здравето и безопасността на младите хора. Само чрез сътрудничество и обмен на знания можем да изградим устойчиви механизми за превенция и подкрепа на уязвимите групи,“ заяви още кметът. Юлия Величкова - началник отдел " Контрол на наркотичните вещества" и национален координатор в областта по намаляване търсенето на наркотици връчи на кмета поздравителен адрес от името на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, в който се казва, че събитието е израз на общия стремеж на институции, специалисти и граждански организации да изградят по-здраво, информирано и отговорно общество.
Официални гости на откриването бяха още заместник-кметът Димитър Недев, комисар Александър Ковачев – заместник-директор на ОД на МВР – Русе, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, Славейка Николова – главен експерт в отдел "Контрол на наркотичните вещества" в Министерството на здравеопазването и секретар на Националния съвет по наркотични вещества, Огнян Тончев - гл. експерт в отдел "Контрол на наркотичните вещества“ в Министерството на здравеопазването, д-р Захари Зарков - Директор на Дирекция "Психично здраве и превенция на зависимостите“ в НЦОЗА – София, д-р Александър Панайотов - началник отдел "Национален фокусен център“, както и членове на екипите на превантивно-информационни центрове от цяла България.
Конференцията ще представи резултати от мониторинга на дейността на Превантивно-информационните центрове за 2024 и 2025 г., обобщени данни от национални програми като "Кодово име: Живот“ и "От връстници за връстници“, както и доклад на НЦОЗА на тема "Информация в областта на наркотиците и наркоманиите на регионално ниво“. В рамките на програмата ще се демонстрират успешни местни инициативи, сред които програмата "Спорт за свободен живот“ на ПИЦ – Русе, тематична сесия за превенция на употребата на вейп и райски газ и представяне на добри практики, свързани с доброволчеството и социалната ангажираност на младите хора.
Събитието се провежда със съдействието на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, който осигурява необходимата финансова подкрепа за организацията на форума. Гостите ще имат възможност да се запознаят и с богатото културно и архитектурно наследство на Русе, което е част от съпътстващата програма, посветена на представянето на града-домакин.
