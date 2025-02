Русе е отличник по ефективност на разходите в класация на "Financial times" за малките европейски градове

© Русе получи отново престижното признание на класацията на fDi Intelligence "Европейски градове и региони на бъдещето 2025“ в категорията "ефективност на разходите - малки градове“. Подразделението на вестник "Financial Times“ е оценило най-високо потенциала на града, като го е класирало на първо място, а в същата категория след него се нареждат Бургас, Пловдив и Варна, както и градове от Румъния, Сърбия и Босна и Херцеговина.



Категорията "икономическа ефективност“ отразява способността на даден град да привлича инвестиции чрез оптимални разходи за бизнес, конкурентоспособност, достъпност на работната ръка и благоприятни данъчни условия. Постижението на Русе е заслужено признание за усилията на местната власт, бизнеса и обществото за създаване на благоприятни условия за икономическо развитие. С тази награда северната столица на България не само заема лидерска позиция сред малките градове в Европа, но и изпраща силен сигнал към инвеститорите, че Русе е място с потенциал, стабилност и перспективи за растеж.



През последните няколко години Община Русе активно работи за привличане на чуждестранни инвеститори чрез създаване на благоприятна бизнес среда, модернизиране на инфраструктурата и предлагане на административни облекчения. Русе предлага конкурентни условия за бизнес, включително квалифицирана работна ръка, достъп до европейски транспортни коридори и атрактивни възможности за инвестиции в различни сектори като машиностроене, логистика и IT индустрия. Стъпването на пазара на "GG Group" допринесе за разширяване на мащабните инвестиции в Русе. С устойчивия си ръст през изминалата година, международното признание и инвестициите в иновации "euShipments" отново се доказа като успешен пример за най-добра компания в сферата на електронната търговия и логистиката в Европа. "Медицински център Медика Експерт“ получи през 2024 г. признание за мащабната инвестиция в модерна сграда за здравна помощ, високотехнологично оборудване и бъдещи планове за развитие на лечебното заведение. Вече съществуващите бизнеси като "Септона България“, "Мегакапитал“ и "Доминекс Про“ и други компании създадоха стъпки за повишаване на производствените си мощности, което допълнително увеличава заетостта в региона.



"fDi Intelligence“ е издание на вестник "Financial Times“, което достига до над 15 000 инвестиционни професионалисти в цял свят и е специализирано в подобряването на инвестиционния климат в глобален мащаб. Класацията "Европейски градове и региони на бъдещето“ се изготвя на всеки две години и обхваща цяла Европа, основавайки се на задълбочен макроикономически анализ на данни от общо 489 локации /градове и региони/ в 6 различни категории.



През 2023 г. авторитетното издание отново постави русенския регион начело на класацията за разходна ефективност сред малките европейски градове. Тогава Русе изпревари Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас и София /област/, като София-град бе класирана на 9-о място.