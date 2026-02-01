Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работниците на смени
© Градска мобилност - Русе
На фона на покачващите се цени, общественият транспорт в Русе от февруари поевтинява с два евроцента, за да е по-удобно и на пътниците, и на водачите.
Емилия Диколакова: "По-удобно ще е за мен, центовете сега ги броя до 77, а така точно ще е сумата 75 цента, но ще си изкарам карта".
Ивайло Керчев – шофьор: "По-лесно се работи на 5 да е, защото иначе 77 - 2 цента, 1 цент... липсват в обращение..."
Сийка Дончева: "Не ги познавам новите банкноти, тя племенницата ми ги оправя."
В Русе се движат 78 автобуса на градския транспорт. Последният се прибира в депото малко преди полунощ. Служителите, които дават нощни смени, имат две алтернативи за придвижване до работните си места- такси или личен транспорт.
Ивайло Керчев - шофьор: "Сутринта, най-рано около четири, трябва да сме тук във фирмата. Повечето колеги се придвижваме с личните си автомобили."
От лятото това неудобство ще остане в историята. Вместо такси русенци ще могат да си извикат електробус през нощта и то без да плащат даже за билет.
Десислава Василева – "Общински транспорт“ – Русе: "Ти се регистрираш в мобилното приложение, заявяваш си пътуването. Шофьорът като застъпи на смяна и си види какви са получените заявки, софтуерът изчислява оптималния маршрут, качва пътниците и бързо и експедитивно ги доставя готови за работа".
14 работодатели от Русе вече са проявили интерес към новата социална транспортна услуга, предава БНТ. Хората ще се качват на електробусите от предварително определени спирки.
За да бъдат по-редовни линиите в момента се ремонтират 15 употребявани автобуса от Италия. Очаква се и доставката на нови десет електробуса.
Още от категорията
/
Кметът на Русе отличи волейболистките на ВК "Любо Ганев – Автосвят" за спечелената Купа на България
27.01
Иван Белчев: Пътят Русе - Николово е поредния пример как жизненоважна инвестиция затъва, докато хората чакат, плащат и търпят
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване ...
21:15 / 31.01.2026
От утре: Нови цени на билетите за градския транспорт на Русе
16:56 / 31.01.2026
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представ...
15:53 / 31.01.2026
Оранжев код за Русе – настъпва много лошо време
15:12 / 31.01.2026
От АПИ предупредиха за Разград: Намалена видимост поради мъгла та...
08:49 / 31.01.2026
На 2 февруари ще се възобнови учебният процес в ремонтираната сгр...
15:50 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.