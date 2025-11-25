Сподели close
Коледните светлини на голямата естествена елха пред Община Русе ще грейнат на 4 декември /четвъртък/.

По традиция кметът Пенчо Милков ще даде началото на коледно-новогодишните празници в града, които тази година ще се проведат с мащабна програма от инициативи, включващи първото издание на фестивала "Русе – Коледната звезда на Дунав“.