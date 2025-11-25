Русе грейва: Вижте кога ще светне голямата елха пред общината
По традиция кметът Пенчо Милков ще даде началото на коледно-новогодишните празници в града, които тази година ще се проведат с мащабна програма от инициативи, включващи първото издание на фестивала "Русе – Коледната звезда на Дунав“.
Още от категорията
/
"Бъди смел, бъди добър": Община Русе се присъединява към националната кампания срещу насилието на деца
20.11
Иван Белчев: АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите по празниците, настоявам да важи и за пътища около Русе
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слаб вятър и температури до 14° в Русе
19:14 / 24.11.2025
Кабинет по религия отвори врати в русенско училище
17:12 / 24.11.2025
Кабинет по религия отвори врати в русенско училище
16:49 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.