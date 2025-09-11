ЗАРЕЖДАНЕ...
Русе и Гюргево ще бъдат домакини на международен маратон
В тазгодишното издание на спортната проява стартът ще бъде даден в Русе – пред Съдебната палата. Маршрутът ще премине през най-емблематичните точки на Русе и Гюргево, като участниците ще пресекат Дунав мост, без да спират на граничния пункт. Събитието носи послание за приятелство, обединение и активен начин на живот.
Очаква се в надпреварата да се включат близо 380 бегачи от България, Румъния, Испания, Великобритания, Украйна и други държави. Наградният фонд е близо 6000 евро.
"Free Spirit Run“ се утвърди като една от най-очакваните спортни прояви в региона. Миналата година пробегът привлече рекорден брой състезатели от три континента и доказа, че спортът няма граници.
Организаторите отправят покана към жителите и гостите на града да подкрепят участниците и да се присъединят към празника на свободния дух и приятелството отвъд границите.
Желаещите да се запишат за участие в пробега могат да го направят до 22 септември на интернет страницата на проявата.
