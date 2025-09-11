Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Русе и Гюргево ще бъдат домакини на международен маратон
Автор: Емануела Вилизарова 11:36Коментари (0)31
© Free Spirit Run Giurgiu-Ruse
На 28 септември от 11:00 ч. ще се проведе осмото издание на международния пробег "Free Spirit Run Ruse – Giurgiu“. Състезание отново ще събере професионални и любители бегачи от различни държави, които ще изминат близо 15-километровото трасе между двата дунавски града. Пробегът се организира от Община Русе, Спортен лекоатлетически клуб "Дунав“, Спортен клуб "Гюргево“ и Община Гюргево.

В тазгодишното издание на спортната проява стартът ще бъде даден в Русе – пред Съдебната палата. Маршрутът ще премине през най-емблематичните точки на Русе и Гюргево, като участниците ще пресекат Дунав мост, без да спират на граничния пункт. Събитието носи послание за приятелство, обединение и активен начин на живот.

Очаква се в надпреварата да се включат близо 380 бегачи от България, Румъния, Испания, Великобритания, Украйна и други държави. Наградният фонд е близо 6000 евро.

"Free Spirit Run“ се утвърди като една от най-очакваните спортни прояви в региона. Миналата година пробегът привлече рекорден брой състезатели от три континента и доказа, че спортът няма граници.

Организаторите отправят покана към жителите и гостите на града да подкрепят участниците и да се присъединят към празника на свободния дух и приятелството отвъд границите.

Желаещите да се запишат за участие в пробега могат да го направят до 22 септември на интернет страницата на проявата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Поскъпване на хранителните продукти
Кабинетът "Желязков"
Първият учебен ден
Катастрофи в Русе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: