Русе инвестира 500 000 евро в модернизация на светофарите по бул. "Липник"
Целта на инвестицията е да се съкрати времето за изчакване на шофьорите и да се намалят задръстванията, което според местната администрация ще доведе до спад на вредните емисии и подобряване на качеството на въздуха.
Новата система ще позволи на светофарните уредби да реагират адекватно на моментната натовареност на пътя, вместо да работят на предварително зададен твърд режим. Специализирани сензори и камери ще събират подробна информация за скоростта на потока, дължината на колоните от чакащи автомобили и критичните точки, в които се образуват тапи.
Технологията ще диференцира участниците в движението, като ще разпознава и разделя обществения градски транспорт, леките автомобили, велосипедите и пешеходците. По този начин ще се осигури пропускане на трафика с минимални задръжки във върховите часове.
В момента Русе разполага с функциониращ контролен център, който следи 30 регулирани кръстовища чрез мащабна мрежа от 232 стационарни и 50 подвижни камери с висока резолюция. Предстоящата модернизация на булевард "Липник" ще се интегрира към тази структура.
От пресцентъра на Община Русе уточняват, че съществуващият видео мониторинг вече осигурява надеждна база данни и възможност за идентифициране на регистрационни табели, а интелигентната система ще бъде следващата логична стъпка.
"ИТС ще даде възможност за осъществяване на превантивен контрол от страна на общината посредством управлението на достъпа до градски зони и оптимизиране работата на светофарните уредби", допълват от местната администрация, като акцентират върху възможността за постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда.
