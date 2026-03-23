Община Русе обяви обществена поръчка на стойност 500 000 евро за мащабна модернизация на светлинната сигнализация по една от най-натоварените пътни артерии в града. Проектът предвижда внедряването на интелигентна система за управление на автомобилния поток, която ще обхване пет възлови кръстовища по булевард "Липник" – "Ялта", "Олимп", "Котовск", "МОЛ" и "Авко".Целта на инвестицията е да се съкрати времето за изчакване на шофьорите и да се намалят задръстванията, което според местната администрация ще доведе до спад на вредните емисии и подобряване на качеството на въздуха.Новата система ще позволи на светофарните уредби да реагират адекватно на моментната натовареност на пътя, вместо да работят на предварително зададен твърд режим. Специализирани сензори и камери ще събират подробна информация за скоростта на потока, дължината на колоните от чакащи автомобили и критичните точки, в които се образуват тапи.Технологията ще диференцира участниците в движението, като ще разпознава и разделя обществения градски транспорт, леките автомобили, велосипедите и пешеходците. По този начин ще се осигури пропускане на трафика с минимални задръжки във върховите часове.В момента Русе разполага с функциониращ контролен център, който следи 30 регулирани кръстовища чрез мащабна мрежа от 232 стационарни и 50 подвижни камери с висока резолюция. Предстоящата модернизация на булевард "Липник" ще се интегрира към тази структура.От пресцентъра на Община Русе уточняват, че съществуващият видео мониторинг вече осигурява надеждна база данни и възможност за идентифициране на регистрационни табели, а интелигентната система ще бъде следващата логична стъпка."ИТС ще даде възможност за осъществяване на превантивен контрол от страна на общината посредством управлението на достъпа до градски зони и оптимизиране работата на светофарните уредби", допълват от местната администрация, като акцентират върху възможността за постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда.