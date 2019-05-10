Русе излиза на протест!

© Родители от цяла България отново ще излязат на протест. Той ще се проведе утре, 11 май, от 17:30 ч. Поводът - "Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“. Родителите отново искат да изкажат несъгласието си към новия документ, като според тях той дава прекомерна власт на държавата над децата, улеснява се изземването им от семействата им, давайки възможност за неправомерно отнемане на децата. Мнението на протестиращите е, че стратегията ще даде повече права на НПО-та, социални служби и административни чиновници, отколкото на родителите спрямо децата им.



Утре протести ще се проведат в няколко града: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Свиленград, Благоевград, Велико Търново, Ямбол, Сливен, Габрово, Гоце Делчев, Смолян, Силистра, Хасково, Шумен, Враца и Пазарджик.