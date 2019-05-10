ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русе излиза на протест!
Утре протести ще се проведат в няколко града: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Свиленград, Благоевград, Велико Търново, Ямбол, Сливен, Габрово, Гоце Делчев, Смолян, Силистра, Хасково, Шумен, Враца и Пазарджик.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи: ВсичкиМоите | На приятели |
преди 7 ч. и 51 мин.
0
преди 8 ч. и 9 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Абонамент
Анкета