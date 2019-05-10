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Русе излиза на протест!
Автор: Васил Динев 10:56 / 10.05.2019Коментари (2)98
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Родители от цяла България отново ще излязат на протест. Той ще се проведе утре, 11 май, от 17:30 ч. Поводът - "Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“. Родителите отново искат да изкажат несъгласието си към новия документ, като според тях той дава прекомерна власт на държавата над децата, улеснява се изземването им от семействата им, давайки възможност за неправомерно отнемане на децата. Мнението на протестиращите е, че стратегията ще даде повече права на НПО-та, социални служби и административни чиновници, отколкото на родителите спрямо децата им.

Утре протести ще се проведат в няколко града: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Свиленград, Благоевград, Велико Търново, Ямбол, Сливен, Габрово, Гоце Делчев, Смолян, Силистра, Хасково, Шумен, Враца и Пазарджик.









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Протестиращите да си дадат сметка дали ДО МОМЕНТА правата на децата са достатъчно защитени и без новата стратегия. Да се замислят за ролята и работата на разни кухи развъдници на мърли ,като Закрила на Детето или работата на всички институции,когато едно дете се отчуждава от единия родител за сметка на другия.Да се замислят протестиращите за насилието в училище,за ценностната система на децата ИМ,за ширещата се неграмотност сред тях,наркомания и разюданост и да не изтъкват Чужди фактори!
+2
 
 
Отчайващо е как лесно се манипулира тълпата, и то само с една или две опорки. Преди беше джендъра, сега е отнемането на деца. Каква ли ще бъде следващата идиотщина?
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