Русе изпрати 2025-та година по подобаващ начин и с богата програма
© Община Русе
Началото беше поставено в 23 ч., като водещи на събитието бяха актьорите от Държавния куклен театър – Русе Радинела Тотева, Мартин Пашов, Светлина Станчева и Димитър Пишев. В хода на програмата бяха включени сценични и музикални изпълнения, представени от част от водещите, съобщиха от общината в крайдунавския град.
Кулминация на вечерта беше концертът на Владо Михайлов и група REWIND!, които създадоха силен емоционален заряд с популярни и енергични песни, превръщайки площада в сцена на празничното преживяване.
Малко преди полунощ на видеостената беше излъчено новогодишното приветствие на президента на Република България Румен Радев, последвано от тържествено отброяване на последните секунди на 2025 година и празнична заря.
В първите часове на Новата 2026 година за публиката беше организирана специална новогодишна томбола с множество награди. Част от присъстващите спечелиха билети за културни събития, предоставени от Държавния куклен театър, Държавната опера и Драматичния театър "Сава Огнянов“. В програмата бяха включени и интерактивни игри с публиката.
По традиция, след настъпването на Новата година, присъстващите се хванаха на Дунавско хоро, което изпълни площада пред сградата на Общината и постави емоционален завършек на празничната нощ.
Събитието беше реализирано с подкрепата на Община Русе и "Кей Ем Си“ ЕООД и е част от проект МВУ № BG-RRP-11.021-0006 "Русе Арт Фест“, СНД-НФК, процедура № BG-RRP-11.021 "Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.
