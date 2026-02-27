Русе може и да получи финансиране за велоалеи и нови атракции
©
Предложението на Община Русе предвижда значими подобрения в градската среда и туристическата инфраструктура, с фокус върху развитието на устойчив транспорт и създаването на нови атракции за жителите и гостите на града. Сред основните акценти е изграждането на нова близо 7-километрова велосипедна връзка, която ще свърже съществуващата градска мрежа с Лесопарк "Липник“, като по този начин ще се създадат по-добри условия за активен начин на живот, спорт и отдих. Проектът включва и изграждането на модерен планетариум в Парка на младежта, който ще се превърне в притегателен образователен и туристически център за деца, ученици и посетители. Предвижда се също маркиране на ключов участък от европейския велосипеден маршрут ЕвроВело 6, което ще засили връзката на Русе с трансевропейската мрежа за устойчив туризъм и транспорт, както и съпътстващи дейности в партньорския град Кълъраш, насочени към подобряване на местната туристическа инфраструктура.
Концепцията е част от Интегрираната териториална стратегия на трансграничния регион и е получила висока оценка от Стратегическия съвет, което потвърждава качеството на предложените дейности и техния потенциал да стимулират икономическото развитие, устойчивата мобилност и туристическата привлекателност на Русе. Получената покана представлява признание за последователната работа на екипа на Община Русе и за ясната визия за развитието на града като модерна европейска дестинация, която съчетава съвременна инфраструктура, екологичен транспорт и качествена среда за живот и свободно време.
Предстои Община Русе да подготви пълното проектно предложение, което трябва да бъде внесено до 30 юни. След неговото окончателно одобрение, ще започне реализацията на планираните дейности, които ще допринесат за утвърждаването на Русе като привлекателен център за туризъм, образование и устойчиво градско развитие в трансграничния регион.
Още от категорията
/
Областният управител Орлин Пенков поиска преразглеждане на план-приема в 5 клас на МГ "Баба Тонка"
15:21
Общественият съвет по околна среда в Русе прие правилник и обсъди дейности за подобряване качеството на въздуха
26.02
Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, възстановка и интерактивен спектакъл
24.02
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за гарантиране на честни и прозрачни избори
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Цената на водата скача – колко потребява всеки русенец дневно
14:46 / 26.02.2026
Новият областен управител на Русе Орлин Пенков: Честният вот е ви...
10:35 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.