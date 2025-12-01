Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Протест срещу Бюджет 2026 се провежда и в град Русе на площада пред Съдебната палата. Присъстващите скандираха "Оставка!“, "Мутри, вън!“ и "Долу Пеевски“. На протеста присъстваха и общински съветници от ПП-ДБ. 

Засилено е полицейското присъствие.

Протестът в града е част от поредица национални шествия в цялата страна- София, Бургас, Варна, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Шумен, Ямбол, Благоевград и други.