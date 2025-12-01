Русе на протест срещу Бюджет 2026
©
Засилено е полицейското присъствие.
Протестът в града е част от поредица национални шествия в цялата страна- София, Бургас, Варна, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Шумен, Ямбол, Благоевград и други.
Още по темата
/
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
20:44
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
20:43
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
13:59
Още от категорията
/
Спокойно време в Русе
25.11
"Бъди смел, бъди добър": Община Русе се присъединява към националната кампания срещу насилието на деца
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
19:53 / 30.11.2025
Русе стана град на нови двама европейски шампиони и един вицешамп...
14:27 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.