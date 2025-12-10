Русе обогатява празничната си украса с дългоочаквано Виенско колело
От екипа на "Ледена пързалка Русе" определят колелото като "златната корона" на коледната приказка тази година. Според тях то ще предложи на русенци и гостите на града уникална гледка от птичи поглед към празничните светлини и обновената украса в центъра на града под мотото "Русе - Коледната звезда на Дунав".
Виенското колело е част от "Ледения парк", който отвори врати още през ноември. Очаква се атракцията да се превърне в една от най-посещаваните по време на празниците, като предоставя възможност за панорамни снимки на осветения площад и ледената пързалка.
Монтажът продължава, а скоро съоръжението ще бъде отворено за посетители.
