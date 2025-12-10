Дългоочакваното Виенско колело вече пристигна в Русе и сглобяването му вече тече. Новата атракция е разположена до Ледения парк и Държавна опера - Русе на площад 'Света Троица". Съоръжението пристигна по график, като предварителните анонси на общинската администрация посочваха датата 10 декември за начало на инсталацията.От екипа на "Ледена пързалка Русе" определят колелото като "златната корона" на коледната приказка тази година. Според тях то ще предложи на русенци и гостите на града уникална гледка от птичи поглед към празничните светлини и обновената украса в центъра на града под мотото "Русе - Коледната звезда на Дунав".Виенското колело е част от "Ледения парк", който отвори врати още през ноември. Очаква се атракцията да се превърне в една от най-посещаваните по време на празниците, като предоставя възможност за панорамни снимки на осветения площад и ледената пързалка.Монтажът продължава, а скоро съоръжението ще бъде отворено за посетители.