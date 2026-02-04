Сподели close
Превантивни мерки за недопускане на африканска чума по свинете в Русенско ще бъдат обсъдени днес на заседание на постоянно действащата областна междуведомствена епизоотична комисия, която ще бъде водена от заместник областния управител Георги Георгиев. Заседанието ще се състои от 13.30 часа в Зала 1 на Областната администрация, като е важно да се посочи, че на територията на региона няма регистрирани случаи на заболяването.

Заседанието е във връзка с огнищата на африканската чума в северната ни съседка Румъния.

Най-близкото от тях се намира в окръг Гюргево, община Бутуругени и е засегнало домашно стопанство. Ситуацията там вече е овладяна. Същевременно в окръг Арад, западна Румъния, на около 650 км. от Русе.

Във ферма в началото на месец януари беше констатирано огнище на африканска чума, което бързо се разрасна и доведе до умъртвяването на 6000 животни. Георгиев коментира, че не се предвиждат никакви рестриктивни мерки, а единствено такива за поддържане високо нивото на биосигурност в региона. По време на заседанието ще бъде обсъдена и темата за имунизация срещу бяс. Причината е, че се наблюдава постепенно увеличение на ухапаните лица на територията на област Русе както от безстопанствени така и от домашни животни. През 2025 година на територията на област Русе са ухапани 47 души от безстопанствени котки и кучета. 

Подробности по време на заседанието ще бъдат представени от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ).