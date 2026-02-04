Русе обсъжда превантивни мерки срещу африканската чума по свинете
Заседанието е във връзка с огнищата на африканската чума в северната ни съседка Румъния.
Най-близкото от тях се намира в окръг Гюргево, община Бутуругени и е засегнало домашно стопанство. Ситуацията там вече е овладяна. Същевременно в окръг Арад, западна Румъния, на около 650 км. от Русе.
Във ферма в началото на месец януари беше констатирано огнище на африканска чума, което бързо се разрасна и доведе до умъртвяването на 6000 животни. Георгиев коментира, че не се предвиждат никакви рестриктивни мерки, а единствено такива за поддържане високо нивото на биосигурност в региона. По време на заседанието ще бъде обсъдена и темата за имунизация срещу бяс. Причината е, че се наблюдава постепенно увеличение на ухапаните лица на територията на област Русе както от безстопанствени така и от домашни животни. През 2025 година на територията на област Русе са ухапани 47 души от безстопанствени котки и кучета.
Подробности по време на заседанието ще бъдат представени от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ).
