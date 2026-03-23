Допълнителни мерки за контрол на незаконната търговия и придвижването на живи животни в Русенско ще бъдат обсъдени утре, 24 март, по време на заседание на епизоотичната комисия. Заседанието е свикано от областния управител Орлин Пенков и ще се проведе от 10.00 часа в зала "Свети Георги“ на Областната администрация. Целта е пресичане на всякакви опити за нелегални дейности, в т.ч. и такива на внос на живи животни от Румъния. Към момента в северната ни съседка е забранен износа на дребни преживни животни, като овце и кози, заради наличието на огнища на чума по дребните преживни животни.Припомняме, че на 12 март на Дунав мост при Русе – Гюргево бе задържан румънски камион, извършващ нерегламентиран превоз на животни. Превозното средство бе върнато обратно в Румъния, като бяха съставени и актове за установяване на административно нарушение. Наложените глоби са в размер на над 750 евро.В рамките на заседанието ще бъде обсъден и националният план за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България за периода 2024 – 2026 г.