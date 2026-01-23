Над 100 граждани на Русе попаднаха в болници заради образувалата се поледица в града вчера. Това принуди властите да обявят днес за неприсътвен ден за учениците.Градският транспорт в крайдунавския град ще бъде безплатен. Без такси остава и паркирането в града.