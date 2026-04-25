С тържествен концерт в зала "Филхармония" бяха отбелязани 100 години от създаването на Българския хоров съюз. Събитието е част от програмата на националната инициатива "България пее" 2026 и се организира от Община Русе и Общинския младежки дом. Официален гост на концерта беше заместник-кметът на Община Русе Здравка Великова, която подчерта значението на хоровото изкуство като важен елемент от културната идентичност и духовното развитие на обществото.

В концертната програма участие взеха утвърдени хорови състави от Русе и страната, сред които Народният хор при НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе с диригент Диян Иванов, Хор "Св. Георги Победоносец“ при Общинския младежки дом – Русе с диригент Мина Влайкова, Хорът на учителките от Добрич с диригенти Маргарита Русева-Ганева и Габриела Писанова, както и Академичният хор "Sexaginta prista-Bulgaria" при Русенския университет с диригент Албена Андреева.

Участниците представиха разнообразна програма, включваща произведения от класическата хорова литература и обработки на български фолклор, с което демонстрираха богатството и устойчивостта на хоровата традиция в България.