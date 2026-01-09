Русе отбеляза 145 години от създаването на Висшето военноморско училище
© Областна администрация - Русе
Драганов подчерта, че в съвременна Европа сигурността е споделена отговорност и Висшето военноморско училище е част от европейската архитектура на сигурността. "Европейската сигурност се гради не само с техника, а с хора – подготвени, морално устойчиви и отговорни. Именно такива хора формира училището – лидери, които разбират, че силата служи на мира, а отбраната защитава демокрацията", каза той.
Капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков отбеляза символиката на датата 9 януари за българската морска и военноморска история. "145 години училището подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери с чувство за дълг и отговорност. Русе като град с традиции в морското образование и международните връзки е идеалното място за отбелязване на годишнината", добави той. Цветков подчерта, че ВВМУ е авторитетен образователен и научен център с национално и международно признание, който съчетава традиции и иновации и подготвя кадри за сигурността, транспорта и морските технологии.
Заместник-кметът Енчо Енчев определи ВВМУ като институция с изключителен принос към българската държавност и морска традиция. "Тук се формира не само професионална подготовка, а и ценностна система, основана на дисциплина, отговорност и служба към родината. Университетът изгражда личности със силен морален компас и лидери с чувство за дълг, чест и отговорност", каза Енчев.
По време на церемонията старшина II степен Весела Ангелова представи стихотворението "Пролет“ на Никола Вапцаров, а прозвучаха траурният марш "Покойници“ и химнът на ВВМУ. Водещ бе капитан III ранг Георги Николов, а сред присъстващите бяха и представители на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и Дирекция "Речен надзор – Русе".
Началото на морското образование в България е поставено именно в Русе на 9 януари 1881 г., когато е формирано Морско училище. Пръв началник е подпоручикът Павел Алексеевич Машнин. През 1991 г. училището получава името Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“, а през 2000 г. е вписано в "Белия списък" на IMO като висше училище с одобрено морско образование. Днес във ВВМУ се обучават над 3500 студенти и курсанти в 19 бакалавърски и 22 магистърски програми, някои от които се предлагат и на английски език, включително курсантски и съвместни програми като "военен лекар".
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
07.01
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
07.01
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
07.01
Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
06.01
Драгомир Драганов поздрави арменската общност в Русе за Коледа: В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество се измерва с грижата за човека
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Русе с важна информация, свързана с лошото време
19:16 / 08.01.2026
Проходими при зимни условия са пътищата по републиканската пътна ...
14:18 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.