С церемония по поднасяне на венци и цветя в Русе бяха отбелязани 145 години от създаването на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров". Сред гостите бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-началникът по учебната и научната част капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков, заместник-кметовете Енчо Енчев и Борислав Рачев, началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров и командирът на Военно формирование 32420.Драганов подчерта, че в съвременна Европа сигурността е споделена отговорност и Висшето военноморско училище е част от европейската архитектура на сигурността. "Европейската сигурност се гради не само с техника, а с хора – подготвени, морално устойчиви и отговорни. Именно такива хора формира училището – лидери, които разбират, че силата служи на мира, а отбраната защитава демокрацията", каза той.Капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков отбеляза символиката на датата 9 януари за българската морска и военноморска история. "145 години училището подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери с чувство за дълг и отговорност. Русе като град с традиции в морското образование и международните връзки е идеалното място за отбелязване на годишнината", добави той. Цветков подчерта, че ВВМУ е авторитетен образователен и научен център с национално и международно признание, който съчетава традиции и иновации и подготвя кадри за сигурността, транспорта и морските технологии.Заместник-кметът Енчо Енчев определи ВВМУ като институция с изключителен принос към българската държавност и морска традиция. "Тук се формира не само професионална подготовка, а и ценностна система, основана на дисциплина, отговорност и служба към родината. Университетът изгражда личности със силен морален компас и лидери с чувство за дълг, чест и отговорност", каза Енчев.По време на церемонията старшина II степен Весела Ангелова представи стихотворението "Пролет“ на Никола Вапцаров, а прозвучаха траурният марш "Покойници“ и химнът на ВВМУ. Водещ бе капитан III ранг Георги Николов, а сред присъстващите бяха и представители на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и Дирекция "Речен надзор – Русе".Началото на морското образование в България е поставено именно в Русе на 9 януари 1881 г., когато е формирано Морско училище. Пръв началник е подпоручикът Павел Алексеевич Машнин. През 1991 г. училището получава името Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“, а през 2000 г. е вписано в "Белия списък" на IMO като висше училище с одобрено морско образование. Днес във ВВМУ се обучават над 3500 студенти и курсанти в 19 бакалавърски и 22 магистърски програми, някои от които се предлагат и на английски език, включително курсантски и съвместни програми като "военен лекар".