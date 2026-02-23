Русе отбелязва Световния ден на редките болести с кампания за деца
Чрез интерактивна игра децата ще влязат в ролята на родители и лекари на своите плюшени мечета, като под ръководството на студенти по здравни грижи ще се запознаят с основните медицински манипулации при рутинен преглед. Целта е да се преодолее страхът от лекаря и да се изгради доверие към медицинските специалисти още в ранна възраст.
В знак на съпричастност и подкрепа към засегнатите семейства на 28 февруари с подкрепата на Регионалния исторически музей Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в цветовете на кампанията - синьо, зелено, розово и лилаво.
През целия ден на видеостената пред сградата на местната администрация ще бъде излъчвано специално послание, посветено на Световния ден на редките болести.
Инициативата Световен ден на редките болести е поставена през 2008 г. от EURORDIS с цел да насочи общественото внимание към предизвикателствата пред хората, живеещи с редки заболявания. Днес темата засяга над 300 милиона души по света, 75% от които са деца.
