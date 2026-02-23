През 2026 г. Община Русе отново се включва в отбелязването на Световния ден на редките болести – 28 февруари. На 27 февруари /петък/ от 10 до 16 ч. в детския отдел "Библиотечко" ще се проведе кампанията "Болница за плюшени мечета“, организирана от Национален алианс на хора с редки болести, катедра "Здравни грижи“ към Русенския университет "Ангел Кънчев“ и Регионална библиотека "Любен Каравелов“ и със съдействието на Община Русе.Чрез интерактивна игра децата ще влязат в ролята на родители и лекари на своите плюшени мечета, като под ръководството на студенти по здравни грижи ще се запознаят с основните медицински манипулации при рутинен преглед. Целта е да се преодолее страхът от лекаря и да се изгради доверие към медицинските специалисти още в ранна възраст.В знак на съпричастност и подкрепа към засегнатите семейства на 28 февруари с подкрепата на Регионалния исторически музей Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в цветовете на кампанията - синьо, зелено, розово и лилаво.През целия ден на видеостената пред сградата на местната администрация ще бъде излъчвано специално послание, посветено на Световния ден на редките болести.Инициативата Световен ден на редките болести е поставена през 2008 г. от EURORDIS с цел да насочи общественото внимание към предизвикателствата пред хората, живеещи с редки заболявания. Днес темата засяга над 300 милиона души по света, 75% от които са деца.