Русе отново ще бъде един от най-горещите градове днес
Автор: Лора Димитрова 08:54Коментари (0)21
©
Днес ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще започне да се увеличава. Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°, за Русе – 36 градуса.

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер и през нощта срещу неделя на много места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

