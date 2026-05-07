Само пет дни преди 69-ия рожден ден на Българския спортен тотализатор и по-малко от месец след като късметлия от Асеновград спечели милионерския джакпот в играта 6/42, България вече има своя 153-ти тото милионер!

Новият щастливец е от Русе и е избрал да попълни четирите области на фиша на Тото 2 6/49 с по шест числа. Така той превръща скромния залог от 3,60 евро във впечатляващата сума от 2 230 994,30 евро. Печелившата комбинация е 3, 8, 13, 20, 42 и 49.

"Целият екип на Спорт Тото го поздравява и му пожелава да си ги харчи със здраве," пишат от централата.

Русе не е само град на първите постижения в културата и индустрията, но и безспорна столица на късмета в България. Именно там е спечелен първият джакпот в дългогодишната история на най-популярната игра 6/49. Събитието от 7 април 1991 година остава знаково за града. Тогава късметът се усмихва на русенеца Тодор Бонев, който става първият официално признат тото милионер в страната с печалба от 1 012 619 лева.

Късметът не подминава региона и през последните години. Най-голямата печалба в играта 6/49 за Русе е реализирана на 16 март 2025 година, когато участник печели 4 199 595 лева. Сред най-запомнящите се успехи в региона са още джакпотът от 7 милиона лева в Кубрат през 2011 година и печалбата от 4,4 милиона лева в Русе през 2018 година. През ноември 2022 година друг щастливец от града прибра близо 1,5 милиона лева от играта 6/42.

Българският спортен тотализатор отново доказа, че сбъдва мечтите на своите участници и променя човешки съдби. Очаква се новият милионер да се свърже с Тотализатора, за да получи своята печалба. Дали ще разкрие как е избрал печелившите числа, предстои да разберем.

Напомняме, че въпреки историческата печалба в настоящия тираж, джакпотът в играта 6/49 стартира директно от 1 000 000 евро, като за неделния тираж се очаква да надмине сумата от 1 080 000 евро.