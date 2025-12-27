Русе почете паметта на загиналия в Кербала кандидат офицер Антон Петров
© Община Русе
"Изминалите години не заличават болката, но превръщат паметта в морален дълг. Вече 22 години Русе помни Антон – не само като войник, загинал при изпълнение на дълга си, а като млад човек с бъдеще, избрал да служи с чест и смелост. Неговото име остава част от паметта на нашия град и от признателността на поколения русенци“, заяви заместник-кметът Лазаров. Той също така увери присъстващите, че Община Русе ще продължи да пази паметта за него жива.
Майката на загиналия русенски офицерски кандидат Иванка Петрова сподели, че рисковете да изпратиш детето си на военна служба в чужбина са много. По нейните думи един родител може само да предложи подкрепа и да вдъхва вяра и сила, че е зад рожбата си. Ежегодно Иванка Петрова връчва стипендия на ученик от Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване на 14 декември, когато е рожденият ден на сина ѝ. Тази година тя удостои с паричната премия Адис Петров от 9-и клас, а първият получил стипендията - Иво Линков, също присъства на възпоменателната церемония.
Лелята на Антон Петров – Нели Станчева, сподели, че смелите мъже, загинали без време през 2003 г. в Кербала, ще живеят вечно в сърцата ни.
Почит за своя загинал другар отдадоха и военните от бившата 68-а бригада "Специални сили“, която е част от Съвместното командване на специалните операции, начело със заместник-командира си полковник Иван Райков. Цветя бяха положени и от близки и приятели на русенеца, както и от признателни граждани.
На 27 декември 2003 година около обед камион цистерна се взривява близо до оградата на база “Индия" в Кербала, където се помещава щабът на българския батальон. Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерските кандидати Антон Петров, Иван Инджов и Свилен Киров. Други 27 от българските бойци са тежко ранени, а базата – сериозно повредена.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.