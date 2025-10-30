Русе почете с най-високото си отличие основателя на "Мегахим" Пламен Великов
Този акт е знаково признание за неговия изключителен принос към икономическото, общественото и културното развитие на града.
В мотивите към внесената и гласувана докладна записка общинските съветници единодушно подчертаха ключовите заслуги на Великов в три основни направления - като визионер-предприемач, обществено ангажиран гражданин и ръководител на едно от водещите промишлени предприятия в региона.
Пламен Великов е роден през 1960 г. в Русе. Той основава "Мегахим“ през 1996 г. и създава компания със 100% българска собственост, която днес е сред националните лидери в производството на лаково-бояджийски материали. Като мажоритарен акционер с над 92% участие, той ръководи компанията с визия за устойчиво развитие, иновации и въвеждане на високи производствени стандарти, с грижа за околната среда и в съответствие с добрите производствени практики.
Под негово ръководство "Мегахим“ се утвърждава като стабилен и социално отговорен работодател, осигуряващ сигурна заетост на стотици русенци и допринасящ значително за икономическата устойчивост на Русе.
Освен бизнес успехите, Пламен Великов е широко известен със своята лична ангажираност и подкрепа за широк спектър от социални, образователни и културни инициативи. Неговата привързаност към града е най-ярко засвидетелствана чрез проекти, свързани с опазването на архитектурното наследство на Русе. Като емблематичен пример се откроява реставрацията на сградата на пл. "Хан Кубрат“ №2 – мащабен проект, целящ да възстанови историческата ѝ стойност и да я интегрира отново в културната и икономическа среда на града.
Общинските съветници днес се обединиха около мнението, че последователността, предприемаческият дух и дълбоката лична ангажираност на Пламен Великов заслужават най-високото признание на местната общност. Неговият принос оставя значима и вдъхновяваща следа в развитието на Русе и служи като ярък пример за професионализъм, постоянство и отдаденост на обществения интерес.
