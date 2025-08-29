ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русе почита паметта на малкия Венци на стадион "Дунав"
На този ден ,в 11 ч ,на паметната плоча на стадиона "Дунав“ ще бъде отслужена панихида в негова памет, предаде Русе Медиа.
"Всеки, който познава и обича Венци, може да дойде да се помоли, да си спомни и да сподели спомен за него. Носете снимки!Негови, общи или такива, които са ви накарали да се усмихнете в тъжен за вас момент. Цял ден на стадиона ще има табло, където всеки може да постави своя спомен с него, снимка или дори само една усмивка .Искам да е щастлив и всички да го помнят такъв. Усмихнат!
Моля, не носете четен брой цветя.Едно ,три ,но не и четен.Благодаря!“, каза майката на Венци Нора Вутова.
