На 6 май, сряда, от 11:30 часа пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война /пл. "Княз Ал. Батенберг“/ Община Русе ще проведе тържествена церемония по повод Деня на храбростта и българската армия и празника на града. Това съобщиха от общинската администрация.

Събитието ще започне с изпълнения на Духовия оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев, след което ще бъде построен почетен караул и ще се състои ритуал по приемането му от началника на гарнизона. Цветелина Топалова от ДГ "Пинокио" ще изпълни "Молитва за България".

Тържествено слово по случай паметната дата ще произнесе кметът на община Русе Пенчо Милков.

В знак на признателност към загиналите за България ще бъдат отслужени заупокойна молитва и благодарствен молебен от свещеници от Русенската света митрополия. Церемонията ще продължи с поднасяне на цветя пред паметника. Желаещите организации да поднесат венци следва да се запишат на имейл pr@mayor-ruse.bg до 5 май.

Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Драматичен театър "Сава Огнянов“ Венцислав Петков.