Русе се превръща в сцена на коледния дух с поредица от събития за малки и големи под мотото "Коледната звезда на Дунав / Ruse – The Christmas Star of the Danube“. В празничната програма са включени концерти, танцови спектакли, детски инициативи и мащабни музикални вечери, които ще изпълнят града с творчество и настроение в дните преди Коледа.-17:30 ч. – "Коледни писма“ – празничен концерт на Вокално студио за поп и джаз "Икономов“Малка сцена до Паметника на свободата-18:30 ч. – Коледен концерт на вокална формация "Приста“Голяма сцена пред Община Русе-18:00 ч. – Коледен концерт на Общински младежки дом – Русе с участието наМажоретен състав "Екстрийм“, Балет "Импулс“ и Фолклорно-танцово студио "Зора“Голяма сцена пред Община Русе12:30 ч. – Коледна хоротекаПлощад "Свобода“, пред Община Русе19:00 ч. – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY – 20 години Радио ENERGYАрена Русе11:00 ч. – Коледна работилница за децаФоайе на Доходно здание17:00 ч. – Destiny Quartet – концерт на живоОткрита сцена пред Общината(при лошо време – Доходно здание)17:30 ч. – Празничен концерт на хора при ЧНУ "Вяра, Надежда и Любов“Голяма сцена пред Община Русе11:30 ч. – КоледуванеКоледно градче12:00 ч. – Концерт на Духов оркестър "Монт Мюзик“Малка сцена до Паметника на свободатаОрганизаторите канят всички жители и гости на града да станат част от празничната атмосфера. Тази Коледа Русе не просто празнува – Русе живее на сцена, а коледният дух се ражда в споделените моменти, музиката и усмивките.