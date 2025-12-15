Русе посреща Коледа с дни, изпълнени с музика, танци и празнично настроение
© Русе
Празнична програма по дни:
18 декември
-17:30 ч. – "Коледни писма“ – празничен концерт на Вокално студио за поп и джаз "Икономов“
Малка сцена до Паметника на свободата
-18:30 ч. – Коледен концерт на вокална формация "Приста“
Голяма сцена пред Община Русе
19 декември
-18:00 ч. – Коледен концерт на Общински младежки дом – Русе с участието на
Мажоретен състав "Екстрийм“, Балет "Импулс“ и Фолклорно-танцово студио "Зора“
Голяма сцена пред Община Русе
-20 декември
12:30 ч. – Коледна хоротека
Площад "Свобода“, пред Община Русе
19:00 ч. – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY – 20 години Радио ENERGY
Арена Русе
21 декември
11:00 ч. – Коледна работилница за деца
Фоайе на Доходно здание
17:00 ч. – Destiny Quartet – концерт на живо
Открита сцена пред Общината
(при лошо време – Доходно здание)
22 декември
17:30 ч. – Празничен концерт на хора при ЧНУ "Вяра, Надежда и Любов“
Голяма сцена пред Община Русе
23 декември
11:30 ч. – Коледуване
Коледно градче
12:00 ч. – Концерт на Духов оркестър "Монт Мюзик“
Малка сцена до Паметника на свободата
Организаторите канят всички жители и гости на града да станат част от празничната атмосфера. Тази Коледа Русе не просто празнува – Русе живее на сцена, а коледният дух се ражда в споделените моменти, музиката и усмивките.
