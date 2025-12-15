Сподели close
Русе се превръща в сцена на коледния дух с поредица от събития за малки и големи под мотото "Коледната звезда на Дунав / Ruse – The Christmas Star of the Danube“. В празничната програма са включени концерти, танцови спектакли, детски инициативи и мащабни музикални вечери, които ще изпълнят града с творчество и настроение в дните преди Коледа.

Празнична програма по дни:

18 декември

-17:30 ч. – "Коледни писма“ – празничен концерт на Вокално студио за поп и джаз "Икономов“

Малка сцена до Паметника на свободата

-18:30 ч. – Коледен концерт на вокална формация "Приста“

Голяма сцена пред Община Русе

19 декември

-18:00 ч. – Коледен концерт на Общински младежки дом – Русе с участието на

Мажоретен състав "Екстрийм“, Балет "Импулс“ и Фолклорно-танцово студио "Зора“

Голяма сцена пред Община Русе

-20 декември

12:30 ч. – Коледна хоротека

Площад "Свобода“, пред Община Русе

19:00 ч. – THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY – 20 години Радио ENERGY

Арена Русе

21 декември

11:00 ч. – Коледна работилница за деца

Фоайе на Доходно здание

17:00 ч. – Destiny Quartet – концерт на живо

Открита сцена пред Общината

(при лошо време – Доходно здание)

22 декември

17:30 ч. – Празничен концерт на хора при ЧНУ "Вяра, Надежда и Любов“

 Голяма сцена пред Община Русе

23 декември

11:30 ч. – Коледуване

Коледно градче

12:00 ч. – Концерт на Духов оркестър "Монт Мюзик“

Малка сцена до Паметника на свободата

Организаторите канят всички жители и гости на града да станат част от празничната атмосфера. Тази Коледа Русе не просто празнува – Русе живее на сцена, а коледният дух се ражда в споделените моменти, музиката и усмивките.