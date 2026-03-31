Русе посреща Великден с разширена празнична украса на пл. "Свобода"
© Община Русе
На пл. "Свобода“ традиционно ще бъде оформен великденски кът, който включва 13 декоративни фигури – къщичка, пейка, кошница с яйца, пилета и зайчета. Допълнително ще бъде обособен и по-малък кът с две кошници, а двете кашпи с макове ще допринесат за създаването на пролетна атмосфера в централното пространство. Двете алеи в близост до шадравана пред Община Русе ще бъдат осветени и украсени с декоративни цветя, птици, чадърчета и други елементи, които ще оформят атрактивна композиция тип "небе“ с празнични декорации.
Част от подготовката включва и 10 големи обемни яйца, които са изрисувани в различни цветове и ще бъдат разположени върху стойки като акцент в украсата. Голямата декоративна арка също ще бъде обновена с нови цветя, изработени специално за Русе.
През 2026 г. към празничната визия се добавят и нови елементи. В двете градинки до Паметника на свободата ще бъдат поставени 4 нови обемни бели яйца от фибростъкло с различни височини, които ще бъдат комбинирани с вече съществуващите големи яйца с височина 1,5 метра и ще оформят нови декоративни композиции. Нов акцент ще бъдат и рамката за снимки, както и многофункционалната арка, които ще могат да се използват и при други празници и събития. За Великден те ще бъдат украсени с 20 тематични фигурки, подбрани специално за предстоящите празници.
За запазване на пролетния дух и доброто настроение Община Русе призовава гражданите и гостите на града да пазят празничната украса и да съдействат за нейното съхраняване през целия празничен период.
Още по темата
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.