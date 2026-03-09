През летния семестър на академичната 2025/2026 година Русенският университет посреща 74 студенти по програма Еразъм+ от 30 университета в 14 държави – Алжир, Азербайджан, Германия, Грузия, Египет, Испания, Йордания, Мароко, Молдова, Румъния, Тайланд, Тунис, Турция и Франция, съобщи учебното заведение.На 11 март 2026 г.(сряда) от 14:00 ч. в зала 2.101 Русенският университет организира официална среща на новите чуждестранни студенти по програма Еразъм+. Те ще бъдат тържествено приветствани от Ректорското ръководство и от български студенти с традиционното българско посрещане с питка и шарена сол, както и с българско хоро.В рамките на събитието чуждестранните студенти ще представят своите държави по атрактивен начин, а присъстващите ще имат възможност да се насладят на едно истинско културно пътешествие.