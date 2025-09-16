ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русе с безплатен градски транспорт на 22 септември
Кулминацията на инициативата е 22 септември – Ден без автомобили. По този повод Община Русе и "Общински транспорт Русе“ ЕАД ще осигурят безплатен достъп до всички линии на масовия градски транспорт. Така всеки жител и гост на града ще има възможност да остави личния си автомобил и да избере по-екологичен начин на придвижване.
Мотото на кампанията тази година е "Комбинирай и се движи“, като акцентът е върху подобряване на здравето и качеството на живот. Темата на Европейската седмица на мобилността 2025 – "Споделено пространство за всички“ – поставя във фокус значението на равнопоставения достъп до градската среда. Споделените пространства намаляват замърсяването и шума, повишават безопасността за всички участници в движението и превръщат градовете в по-добро място за живеене.
Призовават се водачите на моторни превозни средства да използват и другите алтернативни варианти за придвижване като спазват стриктно правилата за движение, които са едновременно екологичен и икономичен вариант за придвижване в градска среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: