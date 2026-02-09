Лечебни заведения МЕДИКА – Русе разширяват възможностите си за съвременно и щадящо лечение с откриването на Клиничен институт по регенеративна медицина, невромодулация и контрол на болката и ново високотехнологично Отделение по трансфузионна хематология. Новите структури бяха представени по време на пресконференция на 7 февруари 2026 г."Клиничният институт ще съчетава иновативно лечение с научна дейност, фокусирана върху развитието на клетъчни терапии, персонализирана невромодулация и нови алгоритми за високотехнологичен контрол на хроничната болка. В него ще работим в тясно сътрудничество с академичната общност", обясни ръководителят му д-р Маринела Хаджимитева.В съответствие с тази визия институтът започва дейност с три съвременни и взаимнодопълващи се съвременни метода за лечение на остри и хронични болкови състояния, неврологични, съдови и функционални нарушения: кислородо-озонотерапия, хипербарна оксигенация и транскраниална магнитна стимулация.Кислородо-озонотерапията има доказан противовъзпалителен, регенеративен и обезболяващ ефект и е подходяща при заболявания на опорно-двигателния апарат, хронични възпаления, нарушения в микроциркулацията и състояния, свързани с понижен имунитет. Апаратът за терапията е последен модел, най-висок клас генератор на медицински озон, който гарантира качество и безопасност.Хипербарната оксигенация повишава значително кислородното насищане на организма и е ефективна при трудно зарастващи рани, диабетно стъпало, изгаряния, инфекции, съдови и неврологични заболявания. Барокамерата, с която разполага Медика, е изключително комфортна и пациентът през цялото време поддържа връзка с терапевта.Транскраниалната магнитна стимулация е неинвазивен метод за въздействие върху мозъчната дейност и намира приложение при хронична болка, депресии, тревожни разстройства и други. В началото на годината към екипа на Медика се присъедини и неврологът проф. д-р Пламен Божинов, с чиято експертиза методът е внедрен в УМБАЛ "Медика Русе".И двата метода се прилагат успешно и при състояния след инсулт и при деца от аутистичния спектър.По време на събитието беше подробно представено и новото Отделение по трансфузионна хематология, оборудвано с модерна апаратура за бърза и сигурна диагностика и безопасно кръвопреливане. Отделението разполага с най-съвременен автоматичен апарат за имунохематологични изследвания на пациенти. Началникът на отделението д-р Жанина Йорданова подчерта, че строгият контрол на качеството и отличната координация между звената гарантират сигурност както за пациентите, така и за кръводарителите.Медика заявява, че активно ще подкрепя промоцията на доброволното кръводаряване в Русе и областта, защото кръвта няма аналог и спасява човешки живот."Медицината на бъдещето е вече в дунавската столица и всеки ще може да се възползва от високотехнологичните методи в Клиничния институт по регенеративна медицина, невромодулация и контрол на болката", заяви Алисе Муртезова, съуправител на Лечебни заведения МЕДИКА и допълни, че заедно с другия съуправител д-р Панайот Панайотов продължават визията за развитие на модерна, комплексна и пациентски ориентирана медицинска грижа на проф. д-р Кирил Панайотов.