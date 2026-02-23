Правителството назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. Информацията съобщават от Правителствена информационна служба.е новият областен управител на. Той има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите. Завършил е 2 магистърски степени в СА "Д. А. Ценов“ – Свищов: "Международни икономически отношения“ и "Финанси“.За областен управител нае назначен. Той е магистър по финанси със специализация "Публични финанси“ от ЮЗУ "Неофит Рилски“. Куколев има дългогодишен стаж като преподавател по "Публични финанси“ в различни висши училища и богат административен опит. Заемал е позицията на заместник областен управител на област Благоевград в периода 1999 – 2001 г.е назначен за областен управител. Завършил е СУ "Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити, придобивайки значителен управленски и административен опит.Областен управител на. Той е доказан професионалист в сферата на вътрешната сигурност с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността "Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.е назначен за областен управител на. Михайлов притежава магистърска степен по право и по счетоводство и контрол от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий“. Натрупал е значителен административен опит в рамките на трудовия си стаж в същата областна администрация, където е заемал различни позиции в годините. Бил е заместник областен управител в периода 2023 г. – 2024 г.За областен управител нае назначенТой е магистър по икономика. Има натрупан дългогодишен стаж в държавната администрация. В периода от 2018 г. до 2024 г. е бил директор на Дирекция "Бюро по труда“-Видин.е новият областен управител на. Той е магистър по българска филология и по право от СУ "Св. Климент Охридски“. В периода януари – август 2022 година е заемал поста на областен управител на област Враца.Новият областен управител на. Той е завършил висшето си образование в СУ "Св. Климент Охрисдки“. Професионалният му опит до момента е в частния сектор.За областен управител нае назначен. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г.Атанасов е директор на дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна.е назначен за областен управител на. Завършва икономика и организация на труда в УНСС-София. Дълги години работи в сферата на търговията, на недвижимите имоти и финансите.За областен управител нае назначен. По образование е юрист. Бил е зам.-областен управител през 2023 г., а от 2023 г. до 2025 г. е зам.-кмет на Община Кюстендил.За областен управител нае назначена. Тя завършва история във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Върбанова е работила на различни експертни длъжности в Областната управа – Ловеч и в Община Ловеч.е назначен за областен управител на. Завършва икономика и маркетинг във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Има професионален опит в сферата на търговията, а от 2024 г. до настоящия момент е част от екипа на Държавна комисия по сигурност на информацията.е назначен за областен управител наПритежава над 18 години управленски опит в публичната администрация и международна бизнес среда. До момента е зам.-кмет на Община Пазарджик.За областен управител нае назначен. Завършва география, геополитика и обществено развитие във ВТУ във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Професионалният му опит е свързан с различни частни компании.е назначен за областен управител на. Йотков е строителен инженер по Водоснабдяване и канализация в УАСГ в гр. София. Работил е по специалността си в различни частни компании, както и в общините Бяла и Плевен. От октомври 2023 г. до юни 2024 г. е бил заместник областен управител на област Плевен.За областен управител нае назначенМагистър е по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия. Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните 5 години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет - Пловдив.е назначен за областен управител на. Притежава дългогодишен опит като експерт и ръководител в индустриалната поддръжка в големи промишлени предприятия. Машинен инженер по специалностите "Машиностроителни технологии“ и "Топло и газоснабдяване“. Магистър по икономика със специалност "Икономика на индустрията“.За областен управител нае назначен. До този момент той е бил директор на дирекция "Икономика“ в община Силистра. Има дългогодишен опит и в частния сектор. Караджов е юрист по образование.е новият областен управител нан. Той е заемал същата длъжност в периода юли 2023 г. – май 2024 г. Завършил е магистратура "инженер-агроном“ в Аграрния университет в Пловдив.Правителството назначи за областен управител на. Той е бил областен управител в периода октомври 2021 г. – август 2022 г. Бил е също заместник областен управител на област Смолян през 2014 г. и 2015 година.е новият областен управител наТя е била областен управител на същата в област в периода юли 2023 г. – април 2024 г. Преди това е заемала последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията и заместник областен управител на София град. Завършила е "Бизнес и финанси’’ в College of North West London и притежава магистърска степен по право и икономика.За областен управител нае назначен. Бил е заместник областен управител на същата обкаст в периода юли 2023 г. – март 2024 г. Икономист е по образование.е назначена за областен управител на. Заемала е същата длъжност в периода август 2023 г. – юли 2024 г. По образование е икономист.За областен управител нае назначенМагистър е по специалността Национална сигурност от Югозападния университет "Неофит Рилски“ в Благоевград. Бил е избран за народен представител в 46-то Народно събрание.е назначена за областен управител наСъщата длъжност е заемала в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. Преди това е била директор на ОУ "Св. Климент Охридски“ в гр. Хасково. Завършила е Пловдивския университет.За областен управител нае назначен. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор.е назначена за областен управител на. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. По образование е юрист.