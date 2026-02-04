Русе с нови автоматични дефибрилатори на ключови обществени места
Инициативата за поставяне на автоматични външни дефибрилатори (AED) на обществени места е подкрепена от председателя на Комисията по здравеопазване и социална политика към Общинския съвет Алисе Муртезова.
Устройствата ще бъдат разположени на места с висока посещаемост и денонощен достъп, включително:
- пл. "Свобода"
- пл. "Княз Александър Батенберг"
- крайбрежната алея
- Парк на младежта
- зала "Арена Русе"
При внезапен сърдечен арест всяка минута е решаваща – без дефибрилация шансът за оцеляване намалява с до 10% на минута. Наличието на дефибрилатори на обществени места реално спасява животи до пристигането на екип на Спешна помощ.
Устройствата са напълно безопасни, лесни за използване от немедицински лица и предоставят гласови и визуални инструкции за действие.
"Щастливи сме, че експертизата и активната позиция на специалист от МЕДИКА стоят в основата на тази важна инициатива в полза на цялата общност", споделят от лечебното заведение.
