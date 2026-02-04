Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По предложение на лекарския асистент Радослав Дудев от Лечебни заведения "МЕДИКА" град Русе предприема важна стъпка към по-безопасна градска среда.

Инициативата за поставяне на автоматични външни дефибрилатори (AED) на обществени места е подкрепена от председателя на Комисията по здравеопазване и социална политика към Общинския съвет Алисе Муртезова.

Устройствата ще бъдат разположени на места с висока посещаемост и денонощен достъп, включително:

- пл. "Свобода"

- пл. "Княз Александър Батенберг"

- крайбрежната алея

- Парк на младежта

- зала "Арена Русе"

При внезапен сърдечен арест всяка минута е решаваща – без дефибрилация шансът за оцеляване намалява с до 10% на минута. Наличието на дефибрилатори на обществени места реално спасява животи до пристигането на екип на Спешна помощ.

Устройствата са напълно безопасни, лесни за използване от немедицински лица и предоставят гласови и визуални инструкции за действие.

"Щастливи сме, че експертизата и активната позиция на специалист от МЕДИКА стоят в основата на тази важна инициатива в полза на цялата общност", споделят от лечебното заведение.