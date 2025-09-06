Новини
Русе с шампионска титла от Балканското по карате
Автор: Велизара Ангелова 18:02Коментари (0)49
©
Русе вече има Балкански шампион по карате шинкиокушин. Още в началните часове на първото за България състезание от този ранг 14-годишната Никол Билчева донесе златния медал за Русе в дисциплината кумите в категория до 45 кг. Възпитаничката на сенсей Румен Калинов от  Спортен клуб "Русе“ тренира от 6 години и има няколко престижни международни отличия, както и шампионски титли на Държавни първенства.  В състезанието се включват над 300 представители на Румъния, Гърция, Турция, Хърватия и България, които влизат в двубои в дисциплините ката и кумите. 

Първенството в зала "Арена Русе“ беше открито днес от кмета Пенчо Милков. Той поздрави каратеките  и публиката и подчерта, че  Община Русе ще продължи да стои зад всяка инициатива, която насърчава здравословния начин на живот, международното сътрудничество и възпитанието на младите хора чрез спорт. "За нас е гордост да бъдем домакини на събитие, което   обединява различни страни, култури и школи, но с общи ценности – дисциплина, чест, воля и уважение. Пожелавам на всеки състезател концентрация и успех на татамито.  Нека този шампионат бъде пример за спортсменство, взаимно уважение и красива игра“, заяви кметът.

Сред официалните гости на церемонията при откриването бяха заместник-кметът Борислав Рачев, депутатът Биляна Иванова,  директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов, началникът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе комисар Светослав Войчев, Анка Уолмен (пети дан, Румъния) – председател на Румънската федерация и генерален секретар на Европейската карате организация, Ян Белоу (седми дан, Дания) – председател на Европейската техническа комисия, ръководствата на федерациите от държавите участнички и други.

Председателят на Федерация Българско карате шинкиокушин (ФБКШ) Борис Николов каза, че домакинството на това събитие е изключителна чест за Русе и България и затвърждава мястото им сред водещите спортни дестинации в Европа. Николов благодари на Община Русе за професионалното партньорство в подготовката и провеждането на първенството и в знак на признателност за оказаната подкрепа в реализирането на състезанието връчи почетни плакети от името на федерацията на Пенчо Милков, Биляна Иванова, Лачезар ИВанов и ръководителите на федерациите. 

Тържествената церемония бе съпроводена от богата културна програма, която представи българския дух и традиции пред международната публика. За празничната атмосфера допринесоха мажоретният състав "Екстрийм“ и танцьорите от фолклорен ансамбъл "Зора“ към Общинския младежки дом, както и фолклорният ансамбъл "Русчуклийче“ от Общинския детски център за култура и изкуство, съобщи Общината.






Статистика: