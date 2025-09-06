ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русе с шампионска титла от Балканското по карате
Първенството в зала "Арена Русе“ беше открито днес от кмета Пенчо Милков. Той поздрави каратеките и публиката и подчерта, че Община Русе ще продължи да стои зад всяка инициатива, която насърчава здравословния начин на живот, международното сътрудничество и възпитанието на младите хора чрез спорт. "За нас е гордост да бъдем домакини на събитие, което обединява различни страни, култури и школи, но с общи ценности – дисциплина, чест, воля и уважение. Пожелавам на всеки състезател концентрация и успех на татамито. Нека този шампионат бъде пример за спортсменство, взаимно уважение и красива игра“, заяви кметът.
Сред официалните гости на церемонията при откриването бяха заместник-кметът Борислав Рачев, депутатът Биляна Иванова, директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов, началникът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе комисар Светослав Войчев, Анка Уолмен (пети дан, Румъния) – председател на Румънската федерация и генерален секретар на Европейската карате организация, Ян Белоу (седми дан, Дания) – председател на Европейската техническа комисия, ръководствата на федерациите от държавите участнички и други.
Председателят на Федерация Българско карате шинкиокушин (ФБКШ) Борис Николов каза, че домакинството на това събитие е изключителна чест за Русе и България и затвърждава мястото им сред водещите спортни дестинации в Европа. Николов благодари на Община Русе за професионалното партньорство в подготовката и провеждането на първенството и в знак на признателност за оказаната подкрепа в реализирането на състезанието връчи почетни плакети от името на федерацията на Пенчо Милков, Биляна Иванова, Лачезар ИВанов и ръководителите на федерациите.
Тържествената церемония бе съпроводена от богата културна програма, която представи българския дух и традиции пред международната публика. За празничната атмосфера допринесоха мажоретният състав "Екстрийм“ и танцьорите от фолклорен ансамбъл "Зора“ към Общинския младежки дом, както и фолклорният ансамбъл "Русчуклийче“ от Общинския детски център за култура и изкуство, съобщи Общината.
