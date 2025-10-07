Русе се включва в Световния ден на ходенето

© Русе ще отбележи Световния ден на ходенето на 11 октомври. Събитието, което се провежда в цялата страна, ще започне от 10 часа от Вазата в Парка на младежта.



Определено е трасе, по което желаещите могат да преминат чрез ходене или бягане. В проявата могат да се включат всички русенци, без значение от възрастта и физическа подготовка, съобщи община Русе.



Това е 33-ото издание на спортната инициатива и цели да се популяризират системните занимания и особено ходенето като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус.



В Световния ден на ходенето Българската федерация "Спорт за всички“ предава като послание към общините призив за насърчаване на повече хора от всички възрастови и социални групи към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.



В края на надпреварата участниците ще имат възможност да участват в томбола с награди. Организатори на проявата са Община Русе и Спортният лекоатлетически клуб "Дунав", съвместно с Българската федерация "Спорт за всички“ и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.



Събитието е част от Държавния спортен календар за 2025 г. и е в изпълнение на Националната програма "БУЛФАР’2025 - 2028". В световен мащаб тя е част от програмата на Международната асоциация "Спорт за всички".