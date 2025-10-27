Община Русе се включва в кампанията "Бъди смел, бъди добър!“ на Държавната агенция за закрила на детето.В двора на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул. "Липник“ 14 експерти на местната администрация и деца ползватели на услугата заедно засадиха пет фиданки – три явора и два полски кестена. Малките участници не само се включват дейно в засаждането, но и обещават да се грижат и занапред за дръвчетата.Кампанията "Бъди смел, бъди добър!“ е част от изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023–2026 г.). Инициативата включва добротата, смелостта и активното участие на обществото в изграждането на сигурност и подкрепяща среда за всяко дете.