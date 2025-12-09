Сподели close
Шестият национален конкурс за детско творчество "Коледна звезда" ще се проведе за втори път в Русе и отново ще обедини талантливи деца от цялата страна под мотото "Деца помагат на деца".

Финалният етап започва в 09:00 часа сутринта, а кулминацията ще бъде галаконцертът на лауреатите от 18:30 часа в Голяма зала. Входът за всички желаещи да се насладят на изпълненията е свободен, съобщиха от Община Русе.

Конкурсът се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и на кмета на община Русе Пенчо Милков. Неговата основна цел е не само да насърчи и развие творческите заложби на децата, но и да подкрепи стремежа им да помагат на свои връстници в нужда.

Във фоайето на Доходното здание ще бъде разположен благотворителен коледен базар със сувенири, изработени от деца. И тази година събраните средства ще бъдат дарени на фондация "Александър Русев" за изграждането на детски рехабилитационен център, за който Община Русе предостави безвъзмездно терен.

Изтъкнати имена от българската музикална и културна сцена ще оценяват участниците в надпреварата. Професионалното жури в категория "Пеене" включва легендарния китарист на ФСБ Иван Лечев, композитора Хайгашод Агасян, музикалния педагог Етиен Леви, както и Жени Лечева, Бонка Скорчелиева, Ганчо Гавазов и Диян Иванов. Почетен член на журито е Вили Икономов.

В раздел "Изобразително изкуство" творбите ще бъдат оценявани от изкуствоведа Елена Великова и културолога Ралица Карагьозова, а в категория "Литература" журират журналистът Калина Грънчарова и преподавателят Светлана Петкова.

Финалистите ще бъдат отличени с дипломи, статуетки, предметни или парични награди. Ще бъдат връчени специална награда на вицепрезидента, награда на Община Русе, награда на Сдружение "Обичам, мечтая, творя", както и голямата награда "Коледна звезда". Предвидени са и отличия за първо, второ и трето място във всички категории и възрастови групи, както и допълнителни специални и поощрителни награди.