Русе ще бъде домакин на финала на конкурса "Коледна звезда"
© Община Русе
Финалният етап започва в 09:00 часа сутринта, а кулминацията ще бъде галаконцертът на лауреатите от 18:30 часа в Голяма зала. Входът за всички желаещи да се насладят на изпълненията е свободен, съобщиха от Община Русе.
Конкурсът се провежда под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и на кмета на община Русе Пенчо Милков. Неговата основна цел е не само да насърчи и развие творческите заложби на децата, но и да подкрепи стремежа им да помагат на свои връстници в нужда.
Във фоайето на Доходното здание ще бъде разположен благотворителен коледен базар със сувенири, изработени от деца. И тази година събраните средства ще бъдат дарени на фондация "Александър Русев" за изграждането на детски рехабилитационен център, за който Община Русе предостави безвъзмездно терен.
Изтъкнати имена от българската музикална и културна сцена ще оценяват участниците в надпреварата. Професионалното жури в категория "Пеене" включва легендарния китарист на ФСБ Иван Лечев, композитора Хайгашод Агасян, музикалния педагог Етиен Леви, както и Жени Лечева, Бонка Скорчелиева, Ганчо Гавазов и Диян Иванов. Почетен член на журито е Вили Икономов.
В раздел "Изобразително изкуство" творбите ще бъдат оценявани от изкуствоведа Елена Великова и културолога Ралица Карагьозова, а в категория "Литература" журират журналистът Калина Грънчарова и преподавателят Светлана Петкова.
Финалистите ще бъдат отличени с дипломи, статуетки, предметни или парични награди. Ще бъдат връчени специална награда на вицепрезидента, награда на Община Русе, награда на Сдружение "Обичам, мечтая, творя", както и голямата награда "Коледна звезда". Предвидени са и отличия за първо, второ и трето място във всички категории и възрастови групи, както и допълнителни специални и поощрителни награди.
