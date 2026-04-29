През следващия месец Русе ще бъде домакин на изложбата на открито "Букварите на поколения българи“. Експозицията ще бъде разположена в пространството до големия шадраван пред сградата на местната администрация.

Инициативата се осъществява от издателство "Просвета“ с подкрепата на Община Русе и представя всички 13 буквара, издадени от издателството за общообразователните училища от създаването му през 1945 г. до днес.

Проектът е реализиран от Свобода Цекова и Антон Стайков и разглежда буквара не само като учебник, но и като отражение на промените в графичния дизайн, илюстрацията и обществените ценности през последните 80 години, съобщиха от общинската администрация, предава Ruse24.bg.

Поводът за експозицията е 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 11 май, когато Българската православна църква почита Солунските братя, ще се състои и официалното откриване на изложбата. Началният час на събитието, което ще бъде съпътствано с концертна програма, е 17 ч.

Експозицията ще бъде свободно достъпна за посетители от 1 до 31 май и ще даде възможност на всеки да открие букварчето, с което е направил своите първи стъпки в ограмотяването.