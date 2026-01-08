Мащабно събитие, посветено на кариерното ориентиране и избора на образование, ще се проведе в Русе на 7 февруари 2026 година. Форумът ще започне в 10:00 часа в емблематичната сграда на Доходното здание, съобщиха организаторите от Общинския младежки дом.Инициативата "А сега накъде?" беше представена в ефира на БНТ, където експерти дискутираха предизвикателствата пред подрастващите при избора на университет и професия. Организаторите посочиха, че целта на събитието е да предостави конкретни насоки и вдъхновение за следващите стъпки в професионалното развитие на младите хора в региона."Целта ни е да покажем на учениците какви са най-големите предизвикателства пред тях и как да направят правилния избор", заяви Теодора Траянова от Общинския младежки дом в Русе, като подчерта, че подкрепата в този преходен период е от ключово значение за успешната реализация на младежите.В телевизионния разговор се включиха още Ива Трифонова и Габриела Димитрова, които споделиха вижданията си за нуждите на учениците в процеса на кариерно планиране. Акцентът на форума ще бъде върху директните срещи с професионалисти и представители на образователни институции.Събитието се провежда на фона на засилен интерес към кариерните консултации в града. Преди провеждането му Младежкият парламент в Русе стартира анкетно проучване сред учениците от прогимназиалния етап, за да установи техните нагласи и потребности. Резултатите ще послужат за по-ефективното планиране на панелните дискусии и работните срещи.Очаква се форумът да привлече стотици участници, които ще имат възможност да получат информация от първа ръка за съвременните изисквания на пазара на труда и възможностите за висше образование в страната и региона.