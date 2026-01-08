Русе ще бъде домакин на кариерен форум за ученици и млади хора
© БНТ
Инициативата "А сега накъде?" беше представена в ефира на БНТ, където експерти дискутираха предизвикателствата пред подрастващите при избора на университет и професия. Организаторите посочиха, че целта на събитието е да предостави конкретни насоки и вдъхновение за следващите стъпки в професионалното развитие на младите хора в региона.
"Целта ни е да покажем на учениците какви са най-големите предизвикателства пред тях и как да направят правилния избор", заяви Теодора Траянова от Общинския младежки дом в Русе, като подчерта, че подкрепата в този преходен период е от ключово значение за успешната реализация на младежите.
В телевизионния разговор се включиха още Ива Трифонова и Габриела Димитрова, които споделиха вижданията си за нуждите на учениците в процеса на кариерно планиране. Акцентът на форума ще бъде върху директните срещи с професионалисти и представители на образователни институции.
Събитието се провежда на фона на засилен интерес към кариерните консултации в града. Преди провеждането му Младежкият парламент в Русе стартира анкетно проучване сред учениците от прогимназиалния етап, за да установи техните нагласи и потребности. Резултатите ще послужат за по-ефективното планиране на панелните дискусии и работните срещи.
Очаква се форумът да привлече стотици участници, които ще имат възможност да получат информация от първа ръка за съвременните изисквания на пазара на труда и възможностите за висше образование в страната и региона.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в ...
18:27 / 07.01.2026
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се ...
15:51 / 07.01.2026
Община Иваново отпразнува Ивановден с богата програма и почит към...
14:14 / 07.01.2026
"Топлофикация - Русе" отрече инвестиционни планове за изгаряне на...
12:47 / 07.01.2026
Телефонна измама в Русенско: Възрастна жена от Бяла загуби спестя...
11:40 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.