Русе ще бъде домакин на международен форум по интерспециализирано обучение в онкологията
В срещата ще се включат лекарски екипи и медицински специалисти от различни европейски държави. Основната цел е обмен на добри практики и укрепване на мултидисциплинарното сътрудничество в грижата за пациентите с онкологични заболявания.
Акцент в програмата е внедряването на интерспециализирана програма за обучение в онкологията. Участниците ще споделят професионален опит и ще се включат в практически работилници, насочени към подобряване на координацията и комуникацията между отделните медицински специалности.
Събитието в Русе е последното от общо три регионални срещи за работа в мрежа. Предходните форуми се проведоха в Барселона – в Каталунски институт по онкология (декември 2025 г.) и в Дъблин – в Кралски колеж на хирурзите в Ирландия (януари 2026 г.), като събраха над 110 специалисти по онкологични грижи от Европа.
"Доброто сътрудничество между медицинските специалисти е решаващ фактор за предоставянето на по-задълбочени и качествени грижи за онкологичните пациенти. Подобни международни срещи са от изключително значение както за професионалното развитие на екипите, така и за пациентите, които ни се доверяват всеки ден! За нас е чест да бъдем домакин на този форум!“, споделя д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ – Русе.
В рамките на форума ще се проведе и среща с медици от украински лечебни заведения, които ще представят предизвикателствата пред своите екипи и пациенти след началото на войната в Украйна. Ще бъдат обсъдени затрудненията в осигуряването на лечение, наличието на ресурсни ограничения, както и случаите, при които пациенти са пренасочили терапията си към лечебни заведения в други държави.
