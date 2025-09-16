ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русе ще отбележи 117 години независима България с тържествена церемония
Празничният ден ще започне в 11 ч. с организираната от Община Русе тържествена церемония пред Паметника на свободата. В нея ще се включат почетни караули от Военно формирование 32420 и XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом, както и музикантите от Общинския духов оркестър с диригент Димчо Рубчев.
Свещеници от Русенска света митрополия ще отслужат благодарствен молебен и заупокойна молитва за загиналите в борбите за свободата и независимостта на родината.
Организациите, които желаят да поднесат венец с официално обявяване от водещия, следва задължително да заявят участието си предварително на имейл pr@mayor-ruse.bg до 16 ч. на 19 септември. Тези, които не са заявили предварително участие в указания срок, няма да бъдат обявявани от водещия и ще имат възможност да поднесат своите венци след края на церемонията, заедно с всички граждани.
Водещ на събитието ще бъде актьорът от Държавен куклен театър – Русе Димитър Пишев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: