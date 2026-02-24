Русе ще отбележи Националния празник на България с церемония, възстановка и интерактивен спектакъл
В 11 ч. пред Паметника на свободата ще се проведе тържествената церемония по приемане на почетния караул. Свещеници от Русенската света митрополия ще отслужат заупокойна молитва и благодарствен молебен за падналите за Освобождението на родината, а празнично слово ще произнесе кметът Пенчо Милков.
Свои изпълнения ще представят хор "Св. Георги Победоносец“, Вокално студио "Приста“ и Борис Дрилски – възпитаник на ОУ "Любен Каравелов“ и Детска театрална школа "Патиланци". В церемонията ще се включат и 13-и Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.
В края на церемонията по традиция гражданите ще могат да положат цветя пред Паметника на свободата. Организациите, които желаят да поднесат венец, следва да се запишат предварително до 16 ч. на 2 март на имейл pr@mayor-ruse.bg.
Водещ на събитието ще бъде Светослав Матев от Детска театрална школа "Патиланци" и възпитаник на СУЕЕ "Св. Константин Кирил-Философ", съобщи Общината.
Веднага след церемонията, пред сградата на местната админитрация ще се състои историческата възстановка "Свободна България“ на тема "Връчването на Самарското знаме“, организирана от Народно читалище "Стефан Караджа – 2018“ и с подкрепата на Община Русе. Организаторите и участниците в живата картина ще пренесат публиката в славната 1877 година, пресъздавайки емоционалния момент на освещаването и връчването на бойната светиня на българското опълчение.
От 18 часа в зала "Арена“ русенци ще имат възможност и да станат част от интерактивния спектакъл "България пее“. Събитието се организира от Фондация "Йордан Камджалов“ с подкрепата на Община Русе и е с вход свободен. Основната цел на формата е да стимулира колективни творчески преживявания през призмата на общуването чрез ритъм, музика и движение. В центъра на събитието ще бъде артистичният директор Йордан Камджалов заедно с вокалната формация "Музикална лаборатория за Човека – Хор“. В програмата ще се включат още участници от Детски хор към Частно основно училище "Стремеж“ – София, под ръководството на хоровия диригент Мая Василева - Четрокова.
Богатата палитра от звуци ще бъде допълнена от гост-солистите Виктория Ризов (глас), Мария Андреева (цигулка), Петър Йорданов-Бъни (перкусии) и мултиинструменталиста Константин Кучев.
