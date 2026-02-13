Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника на Апостола
© Община Русе
Събитието ще се проведе на 18 февруари, сряда, от 11.30 часа пред паметника на националния герой в Парка на възрожденците. За първи път обаче в церемонията е предвидено участие на хора на Държавната опера в крайдунавския град с диригент Велислава Скрильова. Хорът на операта ще изпълни някои от любимите песни на Апостола на свободата. Сред тях са "Българи юнаци“ по текст на Добри Чинтулов и "Все за тебе мисля, мамо“, за която някои изследователи смятат, че е написана от самия Левски. Ще прозвучи и последната песен на Христо Ботев – "Обесването на Левски“.
Песента за първи път е публикувана във вестник "България“ на 12 август 1876 г. Окончателният ѝ вариант излиза в "Календар за 1876 година“ под образа на Васил Левски, а след това в "Съчинения на Христо Ботйов“ от Захари Стоянов. По традиция в събитието ще участва Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев. Слова ще бъдат произнесени от областния управител Драгомир Драганов и кмета Пенчо Милков. Командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев ще приеме почетния караул. Предвижда се пред Паметника да бъде строен и почетен караул от Национално дружество "Традиция“ – Регионален клон "Ангел Кънчев“. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от Държавния куклен театър Серджио Авакян.
Предвижда се и отслужването на заупокойна молитва в памет на Васил Левски и благодарствен молебен от свещеници от Русенската света митрополия. В края на церемонията ще бъдат поднесени венци и цветя.
Припомняме, че за първи път такова събитие се проведе през 2022 г., като то бе организирано по предложение на тогавашния областен управител Анатоли Станев и кмета Пенчо Милков.
Паметникът на Левски бе официално открит в Русе на 11-и септември 2020 година. Повече от две десетилетия жителите на града чакаха изграждането му. След много перипетии, в крайна сметка изграждането на паметника се реализира от инициативен комитет, в който участваха много общественици. Негово председател бе Искрен Веселинов. Решението в крайдунавския град да има паметник на Апостола на свободата бе взето още през 2014-а като намеренията бяха до края на 2016 година идеята да се реализира.
По ред причини обаче това не се случи. В средата на 2017 година бе обявен национален конкурс, в който участваха 11 проектни разработки. Победител не бе избран, но се даде шанс на авторите на три проекта да ги доразвият. Макар и след корекции нито един от вариантите не получи одобрение. Така се стигна до обявяването на втори национален конкурс, като в началото на декември 2018 година бе определен победителят – екип в състав скулпторът Даниел Кънев и архитект Силвия Славова. Заедно с постамента паметникът е висок 4,20 метра. Средствата за направата му бяха събрани от Национална дарителска кампания, в която се включиха политически партии, държавни и местни институции, както и множество граждани. Изграждането на паметника струва около 150 000 лева, като най-големите дарители бяха Община Русе и изпълнителния директор на "Авко“ Владимир Колев.
Желаещите да положат венец могат да го заявят писмено на следния имейл pr@mayor-ruse.bg, а при необходимост от допълнителна информация може да пишете на e-mail: governor.pr@gmail.com.
Преди няколко години историкът д-р Веселина Антонова представи и множество интересни и непознати факти относно връзката на Левски с Русе. Сред тях е и това, че Апостолът на свободата е бил около 10 пъти в града, а информацията за това е получена от документи на Русенската възрожденска община, съхранявани единствено в Държавния архив в Русе.
Още от категорията
/
Русенският университет организира финала на националната купа по финансова грамотност за ученици
11.02
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
8 нови гимназиални специалности в Русенско за предстоящата учебна година, сред тях и управление на безпилотни летателни апарати
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пенчо Милков: Само за 6 месеца една мечта се превърна в реална си...
12:44 / 12.02.2026
Община Русе с нови събития в програма "Туризъм" за 2026 г.
11:36 / 12.02.2026
НИМХ пусна прогнозата за времето до края на седмицата и началото ...
08:44 / 12.02.2026
Поредно "инфраструктурно чудо" в Русе, този път до спирка
22:23 / 11.02.2026
Изявени ученици от Русе получиха финансова подкрепа и признание з...
20:47 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.